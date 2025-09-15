Диона ИЗРИГНА: Имам шофьор – това е отговорност! Скочи срещу Насар

Певицата Диона отново се оказа в центъра на вниманието, след като нейното участие в популярно онлайн предаване за дискусии и споделяне на мнения се превърна в повод за публичен скандал.

Макар в самия епизод да не е имало открит спор между Диона и популярна журналистка, след излъчването, което събра десетки хиляди гледания, журналистката започнала да споменава младата певица в свои коментари и публикации. Това предизвика реакция от страна на Диона, която реши да отговори остро и категорично.

„Постоянно се слага моето име от страна на журналист, който си знае кой е, за да трупа рейтинг", твърди Диона, демонстрирайки недоволството си и подчертавайки, че подобно поведение е неприемливо.

Диона беше категорична, че никога не е шофирала под въздействие на наркотици:

В кръвта ми имаше следи от вещества, но това не означава, че съм била под влияние, когато съм карала, пише "България Днес".

Въпреки острия тон те призна и своята грешка: „Да, сбърках, но никой не е безгрешен. Младата звезда разкри и личен детайл, който показва отговорното й отношение: „Имам книжка от два месеца, но не шофирам. Давам колата на друг, който да ме вози. Това е отговорност“.

Случаят с Диона вече има правни последствия на 6 ноември 2024 г. Софийският районен съд я осъди на 13 месеца условно лишаване от свобода, с изпитателен срок 3 години, глоба 700 лева и лишаване от право да шофира за 18 месеца. Химико-токсикологичната експертиза потвърди наличие на кокаин в кръвта й.

В предаването Диона направи паралел и със случая на щангиста Карлос Насар: „Насар беше хванат да шофира след наркотици, но мина почти без последствия, а за мен наказанието беше тежко и съдбата ми - публично разкъсана. През 2023 г. Насар бе осъден на 7 месеца условно, с изпитателен срок 3 години и глоба около 450 лева, но темата бързо отшумя, докато историята на Диона продължи да се обсъжда активно в медиите и социалните мрежи. На мен ми взеха книжката за 18 месеца и ме изкараха престъпник“, възмути се певицата, подчертавайки двойния стандарт и несправедливото отношение към нея.