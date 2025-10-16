Шест месеца разследващите дебнат Карен Хачатрян и компания

До 10 г. затвор грозят мъжа на Златка Райкова - Карен Хачатрян! Бившият тенисист, брат му Юри и още двама са задържани у нас по искане на прокуратурата във френския град Марсилия.

Разследването там е за утежнено трансгранично пране на пари в особено големи размери, свързано с корупционни практики и измами по отношение на спортни мероприятия, част от национални и международни календари на съответните федерации. Това разкриха на брифинг представители на Софийската градска прокуратура, Националната следствена служба (НСлС) и ГДБОП, научи "България Днес".

Още в края на април у нас е постъпила европейска заповед за разследване от френските власти, която е координирана с Евроджъст. Планирани са действия по разследването, изяснявало се е имущественото състояние на погнатите за транснационална престъпна дейност, обясниха разследващите.

Тъй като от френската прокуратура са поискали конфиденциалност за параметрите на разследването, преди претърсванията дори следователите не са имали представа къде отиват, посочиха от следствието. Оттам увериха, че това, което е намерено при тарашите, ще бъде предоставено на френските власти, които ще преценят какво ще предприемат.

"Положени са всички усилия, събрани са доказателствата по законовия ред. Извършват се действия по разследването не само в България и Франция", отбеляза прокурор Ангел Кънев. Той не назова с какъв вид спортни срещи са правени далаверите, но уточни, че те са ставали в годините назад със събития от календарите на международните организации и федерации.

Дейността е извършвана в продължителен период от време. Подадени са сигнали за множество транзакции през различни платформи. Лицата са осъществявали комуникации и плащания на 4- и 5-цифрени суми. Задържаните не са на ниско ниво или най-малката брънка в тази престъпна мрежа, отчетоха родните власти. Наясно сме с конкретиката и механизма на престъплението, но не можем да я разкрием, за да не попречим на разследването, изтъкна Кънев.

Българският еквивалент на повдигнатите обвинения са манипулиране на резултати от спортни събития и организирана престъпност. Според френските закони за най-тежкото от тези престъпления се предвижда максимум 10 г. затвор. Родните магистрати трябва да преценят дали за тях има двойна наказуемост - дали това са престъпления и според нашия Наказателен кодекс. Прокуратурата е на мнение, че това е така, и затова е задържала четиримата.

Те са мъже с българско, а някои и с друго гражданство. Засега не са обвиняеми в България и не изтърпяват наказания. Предстои да бъдат отведени днес в Софийския градски съд, който да се произнесе за мерките им за неотклонение. Магистратите трябва да решат дали четиримата да бъдат задържани до произнасянето за екстрадицията им. След това, ако Темида реши да ги предаде на Франция, те ще бъдат изправени пред френски съд.

Разследващите отказаха да съобщят имената на четиримата задържани, но по-рано станаха ясни двама от тях - братята Хачатрян. Русата сексбомба Златка се е опитала да обясни пред следователите, че двамата с мъжа й не се интересуват от хазарт и не залагат, а имат достатъчно други доходи. Самата тя търгува с дрехи през онлайн магазин.

Карен и Златка изкараха романтично лято

За проблемите на Карен със закона стана ясно още през 2019 г. Тогава Международната агенция за почтеност в тениса (ITIA) съобщи, че братята Хачатрян са временно отстранени от професионалния тенис.

Наказанията на бившите тенисисти са свързани с разследвания, предприети от Звеното за почтеност в тениса, относно предполагаеми нарушения на Програмата за борба с корупцията в тениса. Съгласно правилника им е отнето правото да се състезават или да присъстват на събития, организирани или признати от ръководните органи на спорта.

От съобщение на тенис звеното тогава става ясно, че двамата Хачатрян са били осъдени за редица корупционни престъпления. Карен Хачатрян е получил доживотна забрана от спорта и глоба от 250 хил. долара, а Юри е отстранен за 10 години и е глобен с 50 хил. долара. Една от последните регистрации на Карен от това време е като инструктор в "Локомотив 1929"-София.

Разследване установило, че между 2017 и 2019 г. Карен е бил замесен в 5 случая на уреждане на мачове и в 9 случая на склоняване на други играчи да не полагат максимални усилия. Освен това многократно отказвал да съдейства на разследването. По-малкият му брат е наказан за корупционни подходи към колега професионален играч, предоставяне на устройства за манипулиране, предоставяне на невярна информация, за тенис залагания и др.

Реакция

"Ние нямаме обвинения за черно тото или манипулиране и фиксиране на дадени мачове. Детайлното разследване срещу нас е в много по-малка сфера, която не е свързана с уреждане на мачове", каза преди време Карен Хачатрян за обвиненията, че върти черно тото.

"Следят ни от 2 години. Имат съмнения и обвинения към нас. Имаме мачове със съмнителни резултати, които са въз основа на лоша игра и лоша форма. Категорично отхвърляме твърдението, че сме участвали в манипулиране на срещите", заяви брат му Юри.