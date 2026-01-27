Един бохем на 50! Гъмзата празнува юбилей без "Ку-ку бенд"!

Най-известният тромпетист у нас - Йордан Йончев-Гъмзата, чукна заветните 50 години! Вместо с шум и луд купон обаче звездата от "Ку-ку бенд" отбелязва деня скромно - само с най-близките си хора.

"Празнувам, но не в този смисъл, в който се очаква да е. Тъй като е през седмицата, се събрахме в тесен кръг с роднини и приятели", сподели пред "България Днес" юбилярят на рождения си ден вчера.

Голямо джамбуре, разбира се, ще има - през идния уикенд. Изненадващо обаче Гъмзата не е поканил дългогодишните си колеги от група "Ку-ку бенд".

"Празненството ще е с под 100 души. Сравнително голямо, но по моите разчети - е малко. Очаквам да ми свирят, аз ще си почина. Не съм викал "Ку-ку бенд", а само много близки хора", споделя видинчанинът, чийто корен произлиза от село Гъмзово.

Музикантът е част от "Ку-ку бенд" близо 3 десетилетия

Йордан членува в бандата от 1997 г., когато се включва в състава по заместване. Екипът на Слави е впечатлен от уменията му и решава да го остави за постоянно. Именно неговите сола на тромпета са сред най-емблематичните "нотки" в концертите на бенда.

През годините в шоубизнеса музикантите се сближават много и по всичко личи, че са като едно голямо семейство. Именно затова новината, че няма да са на празника на Гъмзата, е крайно изненадваща.

"Числото 50 не ме плаши! Даже къде на шега, къде не - с нетърпение чаках да навърша тази възраст, за да си направя един рестарт. Искам същите неща, които са ми се случвали до момента, да се повторят отново", мечтае си изпълнителят на "Сефте".

Най-големият подарък за Йончев е семейството

Йончев изпраща една нелека година - донесла му радости и неволи.

"В творчески план бе ползотворно. Развивахме се добре. Работихме с групата, имахме участия. В личен план беше малко тежка година, защото загубих двама близки от семейството, но такъв е животът. Убеден съм, че са на по-добро място", надява се любимецът от малките екрани.

За юбилея си тромпетистът не бленува за материалното. За него най-скъпият подарък са хората около масата, които правят живота му истински.