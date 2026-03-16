Златната сватба на Марги Хранова: Синове, снахи и внуци празнуваха с певицата и мъжа й

Изключение в шоубизнеса ли е или доказателство, че прекрасната кариера може да се съчетае със семейно щастие? Не знаем отговора, но със сигурност това важи за певицата Маргарита Хранова. Неостаряващата звезда на българската естрада и съпругът й бизнесменът Кирил Бойчев, бивш неин импресарио, се поздравиха с половинвековен юбилей на чувствата си.

На 9 март 1976 г. те само подписват, а любовта им се заражда две години по-рано по време на запис на песента "Каква невеста си била ти, мамо" на Емил Димитров. Младата певица изпълнява вокалите, а бъдещият й съпруг по случайност присъствал в Киноцентъра "Бояна", където се помества звукозаписното студио, използвано от Емил за записите на поредната му грамофонна плоча.

На 9 март 2026 г. Марги отново бе в бял тоалет, а Кико - в тъмен официален костюм. С тях бяха и кумовете им. Радостта им бе споделена със семействата на двамата им сина и с внуците от тях. Както и с най-скъпи приятели, пише "Минаха години".

"Беше невероятен празник! Златна сватба - 50 години заедно с мъжа ми Кико! Много се забавлявахме! Благодаря на децата си и внуците, които ни радват и ни правят щастливи! Благодаря на всички, които уважиха празника ни! И едно огромно благодаря за перфектната организация на снаха ми Нинка! ОБИЧАМ ВИ ВСИЧКИ!“, споделя изпълнителката на десетки красиви и незабравими български песни.

Част от фотосите, появили се след празника, издават атмосферата в детайли - прецизно декорирана маса, подвластна на светла палитра, елементи в екрю и златисти оттенъци, красиви високи свещи и подаръка на вечерта, златна фигура на мъж и жена, изобразяваща сърце.

Впечатление правят и останалите изненади петдесет на брой бели восъчни свещи, питка с тематичен надпис и инициалите на семейството, както и сладки изкушения с винтидж щрихи. Десертът е шоколадова торта, украсена с марципанови топки и флорални мотиви.

Да се пренесем в януари 1976-а. Песен в изпълнение на Маргарита Хранова e спечелила първо място в конкурса „Мелодия на годината". Зад кулисите Бригита Чолакова първа интервюира младата, но вече утвърдена певица за телевизионен репортаж от Велико Търново, където се провежда заключителният етап на култовата естрадна класация. Вместо да се похвали с бъдещи творчески планове, победителката леко замълчава, след което не съвсем гръмогласно, но с подкупваща усмивка доверява, че й предстои да се омъжи. И че с това е заето съзнанието й в момента.

В онези години не е прието звездите да говорят за личния си живот, но с откровеността си певицата печели още и още симпатии. Репортажът на Бригита с признанието за предстояща сватба се пази в златния фонд на БНТ. От заснемането му са изминали 50 години.

Единствения си брак изпълнителката на "Устрем" и „Далечна песен" подписва на 9 март 1976 година. Съпругът й Кирил Бойчев е разведен, с дете, и това охлажда ентусиазма на родителите на Маргарита. Нужно им е време да се преборят с предубеждението „какво ще кажат хората". Отказват да присъстват на гражданския ритуал по венчаването. По-точно, младите поставят подписа си без тяхно знание, решават се на тайната стъпка, след като не виждат друга възможност. Проявените със силата на капката уважение и такт смекчават категоричността на неприемането от възрастните.

Не след дълго консервативните в разбиранията си родители се убеждават, че изборът на дъщеря им е възможно най-правилен - обичат се истински, без да пречат на чуждо щастие, допълват се и се разбират. Тъстът и тъщата променят диаметрално противоположно нагласата си и тя до края на дните им носи допълнителна стабилност в брака на Марги и Кирил. Защото тя е прекрасна дъщеря, а той - златен зет.