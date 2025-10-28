ЕКСКЛУЗИВНО! Проговори Русата Златка: С Карен ще си платим греховете

За първи път след скандалния арест на съпруга си Карен Хачатрян, Златка Райкова преговори в социалните мрежи, гръмна първи Intrigi.bg. След близо едноседмично мълчание, плеймейтката си позволи, макар и завоалирано, да отвори темата за ситуацията с мъжа й.

Тя публикува откъс от новото парче на Камелия в дует с Мартин Светломиров, в което се пее: „Всичко грехове ще си платим, живи в болката ще изгорим със тебе. Пак да бъдем само аз и ти, пак да върнем миналите дни само с тебе, мило мое“. Разбира се, рефренът далеч не е подбран случайно. Златка тежко преживява раздялата с Карен и факта, че от прокуратурата отказват да го пуснат дори под домашен арест.

Моделката бе неотлъчно до него по време на изслушването в съда и се разплака в залата, изтъкна, че Хачатрян има малко дете и поиска освобождаването му.

Близки до семейството разкриват, че Райкова е силно притеснена и емоционално потисната. За депресивното й състояние подсказва и един от последните й постове: „Всеки има нужда от един приятел в живота си, който да ти каже „Тук съм“, когато дори ти не знаеш къде си“.

Русата Златка е разтревожена и заради предстоящите проверки на НАП, които целят да докажат откъде идват парите на семейството за ежемесечните воаяжи до екзотични дестинации, скъпи автомобили и пр.

Междувременно стана ясно, че с Карен са разведени – факт, който не съвпада с реалното им съжителство и според запознати може да е резултат от стратегически ход за избягване на законови процедури.