Елен Колева хвърли бомбата: Преселвам се в Северна Корея!

Елен Колева метна тези дни бомбата, че напуска отечеството и заминава да живее в... Северна Корея, установи "България Днес". Признанието на актрисата предизвика шок и ужас сред нейните фенове, като засега остава неизвестна реакцията на майка й.

Майката на Колева е балерина и от нея "музата" на покойния писател Калин Терзийски е наследила грациозната фигура, любовта към танца и пластичността си. Мнението на майката едва ли е без значение в случая, защото зеленооката брюнетка планира да разпродаде всичките си имоти в родината, за да не й се наложи да преживява на дажба ориз. А и изразеното от нея намерение да са раздели с българските си недвижимости говори недвусмислено, че Колева си е купила еднопосочен билет за Северна Корея.

"След дългосрочно проучване на "чучхе" идеологията, държавната доктрина на Северна Корея, създадена от нейния първи лидер Ким Ир Сен (в превод думата означава самостоятелност или господар на самия себе си" и съчетава елементи на марксизъм, национализъм и конфуцианство, както и подчинение на "великия вожд" - б.а)., напускам кв. "Гоце Делчев", няма да кажа кой блок, за да не ми правите серенади под балкона нонстоп, продавам къщата в село Митровци и двата апартамента в Монтана и заминавам за Северна Корея", обяви в клипче звездата от "Шивачки".

Актрисата се обоснова и защо предприема тази екстремна стъпка, на която не се е решил дори най-големият БГ поклонник на режима в Северна Корея - рапърът Иван Динев-Устата.

"Искам да изживея самозадоволяването, самоотречението и самостта", подчертава Елен Колева. Очевидно тя не е успяла да ги открие нито в България, нито в която и да било друга европейска страна, а единствено в непробиваемо затворената и пазена от ядрени оръжия държава.

Актрисата е известна в съсловието с ексцентричните си хрумки. Докато нейните колеги и колежки обикалят Европа и Америка с гастроли и частни пътувания, Колева медитираше в Индия и на езерото Алтай и дори танцува на Червения площад в Москва.

Според хора от близкото обкръжение на Елен обаче тя обичала да пуска от време на време подобни провокации и след това да се весели като дете от предизвикания ефект.

"Вероятно този път тя казва истината, но не цялата. Елен планира да пътува до Северна Корея, но чак пък да се засели там, звучи като научна фантастика. Може би става въпрос за поредния й скеч", смятат нейни дружки.