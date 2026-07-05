Елен Колева заряза актьорството, учи жените как да бягат от токсични мъже

Елен Колева окончателно загърби актьорската професия. Вече не е и фаталната красавица, която години наред пълнеше светските хроники с бурните си любовни афери. Вместо да чака нови роли пред камерата, звездата от филма „Шивачки” се е посветила на духовното развитие и поучава жените как да се предпазват от токсични мъже, да развиват женската си енергия и да откриват истинската си сила.

По примера на Наталия Кобилкина синеоката брюнетка започна да говори за личностно израстване, енергийни практики и вътрешна трансформация. В профилите си в социалните мрежи тя все по-рядко публикува снимки, свързани с бляскав живот. Вместо това залива последователките си с философски размисли, духовни послания и съвети как да изградят по-здравословни отношения с мъжете. Колева от доста време се представя като „магистър космоенергет” – титла, с която очевидно много се гордее. Актрисата твърди, че не става дума за обикновен курс, а за сериозен процес на вътрешно пречистване и духовно развитие. „Преди човек да стане истински космоенергет – практикуващ лечител, трябва вътрешно, духовно да се преобрази”, убедена е тя.

Дипломата си Елен получила след обучение при Ксения Бондар, която два пъти годишно посещава София, за да преподава основите на космоенергетиката. Там, по думите на актрисата, започнала най-голямата промяна в живота ѝ. Колева обяснява, че работи с така наречените космически енергийни канали. Според нея всеки обучен космоенергет се превръща в проводник, през чиито ръце преминава високочестотна енергия. „Става въпрос за канали, които идват от Космоса. Получава се изчистване и изпълване на човешкото същество с високочестотна енергия и защита. Най-важното, което се случва, е личната трансформация”, разяснява актрисата.

Тя твърди още, че ще използва личния си опит, за да съветва други жени как да не попадат в капана на токсичните връзки. Колева редовно говори за самоуважението, за женската енергия и за необходимостта дамите да разпознават навреме мъжете използвачи. Според нея всяка жена трябва първо да се научи да обича себе си, преди да търси любовта на друг човек. Личните ѝ любовни разочарования се превърнали в най-големия ѝ учител. След години на несполучливи връзки и тежки емоционални сътресения актрисата стигнала до извода, че трябва напълно да промени начина, по който гледа на живота. Казва, че сега отлично знае какво иска и вече не прави компромиси със спокойствието си.

Пътят до това състояние обаче съвсем не бил лесен. Преди години Елен преживяла един от най-тежките периоди в живота си. След поредица от лични разочарования започнала да злоупотребява с алкохола, цигарите и успокоителните. Тогава се чувствала объркана, наранена и изгубена. В един момент осъзнала, че ако не промени живота си, ще продължи да се самоунищожава. Решила да потърсила помощта на психоаналитик. Терапията постепенно й помогнала да се освободи от зависимостите и да започне да гледа по съвсем различен начин на себе си и на хората около нея. Колева признава, че трансформацията ѝ е струвала много усилия, време и болка.

След като окончателно се отказала от вредните навици, се променили и критериите ѝ към мъжете. „Стана така, че вече не мога да правя любов с мъж, който ми вони на алкохол или на цигари. В един момент мои приятелки ме питаха дали съм нормална и изобщо съществува ли такъв мъж”, разказвала е актрисата. Тя е споделяла още, че според звездната ѝ карта е било предопределено да среща трудности в отношенията с противоположния пол. Въпреки това вярва, брюнетката вече е успяла да прекъсне този модел и да остави зад гърба си болезнените преживявания. Променила се е и в начина, по който се представя пред публиката. Ако преди години редовно публикуваше разголени снимки и не криеше, че обича да привлича мъжките погледи, днес подобни кадри почти липсват. Вместо тях профилите ѝ в мрежата са изпълнени с духовни послания, цитати и философски размисли. „Аз съм преработена, просветена и възвишена!“, категорична е звездата.

Любовният й живот обаче продължава да буди любопитство. През годините Елен бе свързвана с редица известни и заможни мъже. Сред най-коментираните ѝ връзки бяха тези с бизнесмена Александър Найденов – Майонезата, покойният писател Калин Терзийски, красавеца с еврейски корени Марсел Коен и общинския съветник Давид Бонев. В сартистичните среди от години се говори още, че за кратко е имала романтични отношения и с колегите си Башар Рахал и Иво Аръков.

Покрай многобройните си връзки, повечето със заможни и влиятелни мъже, актрисата си изгради репутацията на една от най-фаталните жени в родния шоубизнес. Около нея непрекъснато се навъртаха ухажори, но почти никой не успя да се задържи трайно. Най-сериозна изглеждаше връзката ѝ с Марсел Коен. Двамата дори планираха сватба и общо бъдеще, но отношенията им приключиха тихомълком. До брак така и не се стигна, а причините за раздялата не станаха ясни.

Преди известно време се заговори, че Колева е минала тайно под венчилото. Тя не пожела нито да потвърди, нито да отрече слуховете, което само наля масло в огъня на спекулациите. Със сигурност обаче актрисата не е бременна, както също се твърдеше. Самата тя обясни, че просто е качила няколко килограма. Затова решила отново да започне тренировки и се доверила на скандалния фитнес инструктор Ричард Величков, който да й помогне да възвърне добрата си форма.

С днешна дата Колева изглежда като съвсем различен човек от младата актриса, която преди години покоряваше мъжките сърца с красотата си и непрекъснато попадаше на първите страници заради бурния си личен живот. От светска любимка тя постепенно се превърна в жена, която говори за духовност, енергии, осъзнатост и личностно израстване. Дали новото ѝ призвание ще се окаже по-успешно от актьорската кариера, питат се почитателите ѝ.