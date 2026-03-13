Ергенът Орлин взриви мрежата с чалга клип, вдъхновен от Натали (ВИДЕО)

Синът на кмета на Монтана Златко Живков – Орлин, направи неочакван завой към чалга сцената. Участникът от последния сезон на любовното риалити „Ергенът: Любов в рая“ пусна песен, вдъхновена от драматична ситуация с любимата си Натали.

Парчетo се казва „Нощна танцьорка“ и вече има официален видеоклип. Той е заснет в една от най-популярните чалготеки в столичния Студентски град. В клипа освен Орлин и Натали се появява и друг познат от риалитито – неговият колега ерген Петър Данов.

Песента е вдъхновена от скандал между Орлин и Натали в „Ергенът: Любов в рая“, излъчен в края на ноември 2025 г. Тогава музикантът за първи път открито я жегна в разгара на любовния четириъгълник между тях, Тихомир и Виктория, която по-късно напусна предаването.

Ситуацията се разигра по време на предизвикателство край басейна, при което участничките трябваше да танцуват пред мъжа, когото харесват най-много. Натали застана пред Орлин вместо пред Тихомир, но видимо се притесни да танцува.

Тогава Орлин подхвърли реплика, която се превърна в една от най-коментираните в шоуто:

„Нали си била нощна танцьорка, защо се притесняваш?“

Думите му предизвикаха бурни реакции сред останалите участници, а Натали се почувства засегната.

„Абсолютно смятам, че Орлин го направи, за да ме злепостави – да ме нарани и да се почувствам още по-некомфортно“, каза тя пред камерите.

Натали дори го попита ядосано: „Искаш ли да ме видиш как танцувам на някой друг?“

Орлин опита да омекоти ситуацията, като обясни, че се е пошегувал:

„Шегувах се просто… Ти самата си казвала, че си била танцьорка.“

Четири месеца по-късно двамата очевидно все още са заедно. Орлин дори вдъхва нов живот на култовата реплика от шоуто, превръщайки я в основа на новото си парче.

В текста на песента се пее:

„Мойто гадже, тя нощна танцьорка.

Обича да се кълчи, обича да забърква драми.

Щото в мъжките очи нещо им превърта – кой ще ѝ устои?

Да гледа и да не пипне – просто забрави.“

Орлин стана популярен в риалитито не само със скандалните си реплики, но и като син на дългогодишния кмет на Монтана Златко Живков – най-дълго управлявалият градоначалник в България, който е на поста от 1999 година.