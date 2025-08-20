„Ергенът: Живот в рая“ влиза в яростна битка за рейтинги срещу „Биг Брадър“

Есенният телевизионен сезон наближава и двете големи телевизии – „Нова“ и Би Ти Ви – са в трескава подготовка за свирепата битка за рейтинги. Те винаги са били най-важната гаранция за висок успех на медиите и привличане на рекламодатели. Затова във войната се използват всякакви средства.

Нова телевизия вече оповести, че на 21 септември на екран ще се завърти поредното издание на един от шампионите по зрителски интерес – „Биг Брадър“.

Шоуто ще бъде реализирано от New Media Productions и екипа на Красимир Банков, който стоеше и зад предишното издание. То бе реализирано с по-малък бюджет, но се превърна в едно от най-коментираните заради интересните персонажи, които провокираха дискусии за властващия днес манталитет.

Тази есен „Биг Брадър“ ще влезе в сериозна конкуренция с друг популярен по света ТВ бранд – „Ергенът: Любов в рая“. Риалитито донякъде прилича на „Островът на изкушението“, излъчен по „Нова“ преди години. В него участниците ще се борят за вниманието на човека, обект на тяхното желание. В тази игра се включват флирт, страсти и разочарования. Шоуто беше заснето на гръцкия остров Родос, а зад него стои един от най-добрите телевизионни продуценти – Радослав Тушев, работил години наред за „Биг Брадър“ и първите издания на „Ергенът“.

Би Ти Ви залага и на дебютното за България шоу The Traitors: Игра на предатели. Рекламите за риалитито текат усилено, а в него ще се включат 20 души, разделени на лагери. Едните ще са „Праведните“, които се стремят да изградят съюзи и да оцелеят, а другите – „Предателите“, които действат в сенките, манипулирайки, елиминирайки и стремейки се да останат неразкрити до края.

„Нова“ отговаря с контраудар. Медията ще пусне световноизвестната игра The Floor, в която главна роля играят знанието и стратегическото мислене. В играта ще влязат 100 участници, които ще се състезават в дуели по разнообразни теми. Във всеки епизод на The Floor играчите ще се изправят един срещу друг в опит да завладеят територията на знание на своите „съперници“. Медията ще разчита, разбира се, и на своя рейтингов шампион – „Игри на волята“.

Тези и други подобни предавания очертават интересна картина. Телевизиите разчитат на разнообразни човешки проявления в затворена среда – като в „Биг Брадър“, на флирт, изкушения, интриги, манипулации, а и физически качества. Радостното е, че път към екрана си пробиват все повече образователни предавания, каквото ще бъде The Floor. Хитовото „Кой да знае“, разбира се, също ще излъчи нови епизоди.

Резултатът от сблъсъка ще стане ясен след няколко месеца, но най-интересна битка се очертава между „Биг Брадър“ и „Ергенът: Живот в рая“.