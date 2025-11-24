Ергените срещнаха любовта… но след предаването! Виктор Стоянов и Алек щастливи

Докато по Би Ти Ви вървят последните епизоди от твърде вулгарното и далеч от романтиката предаване „Ергенът: любов в рая", зрителите с носталгия се сещат за класическия „Ерген”. Първият епизод бе излъчен през февруари 2022 г. и бързо привлече вниманието на зрителите. Днес мъжете, които търсеха любовта в четирите му сезона са различни от образа, който помним, със семейства и кариера, далеч от телевизията.

Най-драстична е промяната при Алек Младенов, който вече е баща на дъщеря, която носи неговото име. Малката Али, както я наричат на галено, се роди през лятото. Майка й е адвокатката Царина Рускова. Завършила е международно икономическо право в Сорбоната във Франция с допълнителни квалификации в сферата на търговското право и търговския арбитраж. Говори френски, английски, немски и руски. След прибирането си в България насочва вниманието си към стартиращи бизнеси, чуждестранни инвестиции и подпомагане на еко проекти, подобряващи средата в България. Последните години интересите и усилията й се обединяват около каузи в сферата на медицинското право и здравната система в България, пише "Минаха години".

Връзката им укрепва след участието му в „Ергенът“. Той участва в третия сезон на предаването и си спечели подигравките на цяла България, след като остави две жени да го чакат пред олтара докато той избяга с майка си.

На крилете на любовта носи и Ерген №1 Виктор Стоянов. Бившият гребец от близо две години живее с актрисата Поли Недкова, която за кратко се изявяваше в „Преди обед".

Тя прави предаване в интернет, като снима при щерка на Гала - Мари. Виктор търгува с автомобили и борсови акции, но и двамата не отказват от снимки за всякакви реклами. Двойката често може да бъде видяна в компанията на певеца Папи Ханс и неговата любима. Въпреки че шоуто го направи известен, красавецът горчиво съжалява, че участва във формата и не би влязъл отново, досущ като Алек Младенов. Освен всичко друго, не е получил никакъв специален хонорар за изявата си - просто от продукцията му плащали 5 месеца същата заплата, каквато получавал като управител на фитнес зала, докато текат снимките и монтажът.

Отчита това като груба грешка - трябвало да му се платят поне 150 хил. лева. Виктор сподели, че въобще не си харесва прякора "Ергенът", защото бил изключително „селски". Той обаче няма какво друго да направи, освен да приема съдбата си: „Ще живея с него завинаги, какво да правя". Същото се отнася и до неговите "колеги".