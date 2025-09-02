Ергенка с бюст №1 залюби 7-кратен шампион (СНИМКИ)

Притежателката на бюст №1 ергенка Анна-Мария Граченова залюби спортист. Новата тръпка на силиконовата брюнетка, която бе офицерът на Мартин Елвиса в последния сезон на риалити шоуто, се казва Иван Влъчков и е 7-кратен шампион на България по автомобилизъм, пише „България Днес“.

Двамата са се залюбили скоро и са на върха на щастието, споделят техни близки. Граченова, която се тунингова със силикон в гърдите и джуките, привличайки мъжките погледи върху себе си, е родом от Банско и е носителка на наградата „Бизнес жена на годината“ в категория „Млад предприемач". На местно ниво е позната и като сестра на лидера на ПП Марио Граченов, който работи като експерт в звено „Инспекторат“ в община Благоевград.

За себе си казва, че обича и добри, и лоши момчета. Предпочита обаче вторите, тъй като те имали склонността да се обсебват от жената до себе си, а на нея това й харесвало.

Силиконката Граченова казва, че е учила 3 години в Москва софтуерно инженерство, но прекъснала по собствено желание. След това учи във Военна академия „Г.С. Раковски“, специалност „Сигурност и отбрана“.

По тялото си има няколко татуировки, които разкриват бунтарския й дух. Имала е буйно тийнейджърство и е била във военен лагер, където се запалила по оръжията и стрелбата. Влезе е „Ергенът“, за да се бори за сърцето на Мартин Елвиса, а след предаването двамата излязоха като много добри приятели, каквито са и до днес.

Дали новият любим на сочната ергенка е от добрите или лошите, не става ясна Но името му е много добре познато в спортните среди.

Влъчков е най-младият шампион в националния шампионат на затворен маршрут. Седемкратен първенец на България в серия турнири. Записва и победи в националния шампионат на планинско изкачване. През 2017г. и 2018 г. се състезава и в европейските GT 4 серии за София Кар Моторспорт, управлявайки българския състезателен автомобил Sin R1.

Роден е на 30 юни 1999г. в София, в семейството на Стамен и Светлозара Влъчкови. Първи стъпки в моторните спортове прави под ръководството на баща си, който е негов мениджър. На 10-годишна възраст Иван дебютира в националния картинг шампионат.