Докато я няма Ейса: Ято красавици накацаха Гришо в Маями (Снимки)

Григор Димитров пристигна за турнира от сериите „Мастърс“ в Маями без Ейса Гонзалес и това веднага обнадежди фенките му. Няколко страхотни мацки налазиха българина по време на престоя му във Флорида.

Първата, която се усука около него, е колежката му Оливия Елиот. Красивата блондинка гради и успешна кариера като модел. Двамата с Гришо се засякоха на партито на играчите. Мадамата не пропусна да поговори с него, а след това се снимаха за спомен. Все пак красавицата бе в компанията на годеника си.

Няколко часа по-късно Димитров бе в компанията на друга блондинка - Ана Осорио. Двамата се засякоха на плажа и позираха заедно. Българинът бе гол до кръста и с огромна усмивка на лицето.

След това Гришо бе специален гост на събитие на марката, чиято екипировка носи. Там отново бе заобиколен от красавици. Най-щастлива от срещата си с него бе известната инфлуенсърка Паола Антонини.

„Страхотно е да те видя отново! Аз съм ти огромен фен“, написа тя към клип с Григор, който качи в социалните мрежи.

Красивата дама, която е с протеза на единия крак след тежка катастрофа, е известна и с благотворителните си каузи. Паола е посланик на Параолимпийските игри, модел, инфлуенсър, спортист, танцьорка.

Григор пристигна в Маями без половинката си Ейса Гонза-лес. Мексиканската актриса бе заета със събитията около раздаването на наградите „Оскар“. Освен, това се подготвя за премиерата на новия си филм.

Не е ясно дали тя въобще ще успее да се присъедини към любимия си във Флорида. Ейса бе до него по време на мачовете му в Индиън Уелс, което е съвсем близо до Лос Анджелис.

Снощи Димитров стартира участието си на турнира в Маями. Той срещна белгиеца Рафаел Колиньон.