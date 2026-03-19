Иво Аръков: Не съм получил 325 хил. евро от МК, тъжно е, че колеги скачат срещу мен

Кой е той

Роден е на 27 септември 1988 г. в гр. Белослав. На 13 г. заминава за Ростов на Дон, Русия, където баща му работи. Когато се връща в Белослав, започва да посещава детско-юношеския театър "Златното ключе" във Варна и репетира 2 години в трупата. В същото време се занимава с музикално продуциране, взима и частни уроци в местното читалище. През 2011 г. завършва актьорско майсторство в НАТФИЗ "Кр. Сарафов" в класа на проф. д-р Атанас Атанасов. Става популярен след участието си във филма "Кецове". Участва в сериала "Фамилията". Играе в редица театрални представления, както и тв формати като "Хелс китчън" и в "Като две капки вода".

Скандалът

Фирма на актьора Иво Аръков е получила финансиране за близо 800 000 лева по линия на НФ "Култура" и плана за възстановяване, което предизвика бурни реакции в културните среди. Според "Площад Славейков" дружеството "Фиш Ай" ЕООД с управител Иво Аръков и неговия баща Максим Аръков е одобрено за два проекта в рамките на месец - през декември 2025 г. получава 499 084,54 лв. и през януари - ново финансиране от 255 177,87 лв. за проекта DESOLE. DESOLE е била отхвърлена първоначално при по-нисък бюджет, но впоследствие проектът се появява сред резервите и изненадващо получава увеличено финансиране - почти четири пъти по-високо. Всичко това предизвика бурен скандал в артистичните среди. Потърсихме Иво Аръков за неговата гледна точка.

- Г-н Аръков, разкажете ни как така получихте 325 хил. евро от Министерството на културата, за да правите музика? Парите са отпуснати за "създаване и промотиране на авторски песни" в последните дни на Мариан Бачев като министър на културата и принципал на Национален фонд "Култура", не е ли така?

- Първо се написа статия, в която са извадили и публикували информация извън контекста и са добавили лично творчество, с което създават една интрига и политически насочена към мен кампания. Всичко това е некоректно поднесено и по този начин се уронват моят имидж и престиж.

- Разкажете вашата гледна точка по казуса.

- Аз пари не съм получавал. В момента това, което пишат като сума, са всичките ми проекти, за които съм кандидатствал от 2022 година досега. За всеки проект поотделно, а те са няколко. За различни проекти през годините се получава една генерална сума - имам филм, музикални видеоклипове. Правя и европейско турне, с което ще промотирам музиката си. Всеки проект има отделна комисия. И всичките са казали: "Да, одобряваме проекта". И това не се случва само с министър Мариан Бачев, а и по времето на предишен министър, а шефовете на НФК се смениха също. Другото, което искам да отбележа, е, че аз плащам мои пари. Когато си одобрен за проект, ти трябва да платиш със свои средства и чак когато изпълниш проекта, комисията започва да смята - дали това трябва да бъде платено или не. Има много елементи, които са рискови. Разбирате ли? Тоест аз за всеки един проект рискувам здравето си да го изпълня в срок с идеята да стана по-популярен, защото няма да си кривим душата, в България има един музикален лейбъл. И ако ти не си част от този музикален лейбъл, не те дават по телевизията и не те въртят по радиото. Как бих могъл да стана популярен с моята музика? Аз от дете свиря и мисля, че правя добри неща.

- Да говорим конкретно. На 19 декември 2025 г. компанията ви получава 499 084,54 лв. по процедура към плана за възстановяване. Това са пари за сериала "Изолация", по който вие работите.

- Да, това е за "Изолация". Това е психологически трилър за финансист, изолиран в планинска хижа след инцидент, довел до загуба на паметта му. И понеже е мой продуцентски дебют, много се гордея с него, той ще излезе през есента. Аз съм единственият актьор в лентата. Обичам да разказвам истории и затова съм продуцент, а не режисьор.

- Само месец по-късно - на 19 януари, вашата фирма печели ново финансиране от 255 177,87 лева за проекта DESOLE , описано като музикален проект с рок звучене, насочен към международна аудитория.

- Точно така и ми предстои европейско турне. То е за промотиране на моята музика, това е по програма също. Но аз още не съм го направил, този проект още не е одобрен. Отговарям на всички критерии, защото музиката ми е на английски език. Вижте, тук се оказва, че няма как да станеш известен с продукта, който правиш, а в чужбина имаш възможност да те чуят повече, отколкото в собствената ти страна. Защото тук има само един лейбъл и не му дреме на никой за вас. Това е проект за бъдещи музикални творби, които бих искал да направя. Защото, както казах, аз няма как да разчитам на финансиране от участия. А не ме викат на участие, защото не съм популярен. Не съм популярен, защото не ме въртят. И се завърта един порочен кръг. А в него не съм само аз, а и десетки музиканти и артисти като мен. И пак да кажа - това са отворени програми и всеки може да кандидатства по тях. Тук не става дума за връзки, а и за компетентност в писането на проекти. Аз плащам на хора, които ми помагат, пишат и асистират и кандидатствам като всеки друг.

- А как се отнасяте към колегите си, които всъщност ви нападнаха?

- Това е най-тъжното в случая. Защото колеги музиканти, на които също не им се дава правото да бъдат въртени в телевизия и радио, се озлобяват към мен, когато и те са в същата ситуация. Защо аз да съм техен враг? Защо чалгата се спонсорира повече в България от други музиканти? Ами ще ви кажа - защото чалгата си има телевизия и си пуска там музиката. А ние имаме музикална телевизия и радио, а пускаме чуждестранни изпълнители и хора само от един лейбъл. И как да живеят и от какво хора като мен, отговорете ми? Аз разчитам на такива програми, за да мога да продължа да създавам изкуство, за да мога да продължа да бъда това, което искам да бъда - творец и да правя песни, както и филми, които струват немалко. А и това не са пари, които аз прибирам в моя личен джоб. С тях аз заплащам и на хора, които работят с мен. Аз храня семейства. Не съм си взел "Ламборгини" или "Ферари". Вкараха ме в тема, но аз няма да участвам в това, жалко е. Каква е тази злоба, която се изля от няколко дни върху мен, не знам.

- А в театъра продължавате ли?

- Участвах в "Спанак с картофи" с продуцент Кирил Кирилов. Изведнъж се събудих една сутрин и видях, че моето име е заменено с друго на плаката. Без никакво обяснение от продуцента. Дори не бях предупреден. И от какво да живея?