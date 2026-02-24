Ергенка за втори път търси любовта в предаване

Последни
Елеонора Кабакчиева е една от най-коментираните и харесвани участнички в новия сезон на „Ергенът“.

Тя влезе уверено в имението заради Крие, а още на бала в София получи златна роза за най-силно първо впечатление от Кристиян. Самоуверена, еманципирана и категорична – Елеонора заяви, че ѝ е омръзнало да живее сама и е готова най-сетне да срещне мъжа до себе си.

За зрителите с добра памет обаче името на красавицата от Пловдив не е ново. Още през 2015 г. Елеонора се опитва да намери любовта във „Фермер търси жена“. Във визитката си тогава тя разкрива, че има пет кучета и три котки, мечтае за собствена ферма, пълна с животни, и вярва, че би спасила всяко живо същество на всяка цена. Единственото, което ѝ липсва, за да изпълни мечтата си, е мъж фермер.

На първата си лична среща с фермера Диман дъждът проваля внимателно подготвената изненада и двамата не успяват да гледат залеза. Докато Диман се опитва да впечатли избраницата си, Елеонора хладнокръвно признава пред камерите, че не е романтична по природа и трудно оценява подобни жестове. Вместо искри има неловкост, а вместо страст – дистанция. Единственият, който сякаш истински я развълнува по време на срещата, е малък охлюв, на който Елеонора искрено се зарадва. Тя дори споделя, че планетата е била по-хубава, когато хората не са я населявали – изказване, което я прави една от най-колоритните участнички.

На големия финал в Лещен идва и трудното решение. Елеонора поглежда Диман в очите и му казва в прав текст: „Не мисля, че ние с теб имаме бъдеще като двойка. Не си пасваме. И животът ни заедно ще бъде много труден.“ Шокираният фермер се опитва да разчупи тягостната обстановка с шеги, но накрая се примирява и обобщава на руски: „Не се получи“. Така Елеонора си тръгва сама – вярна на себе си и на усещането си, че компромис с любовта не се прави.

Сега, години по-късно, Елеонора отново е в светлината на прожекторите в „Ергенът“. Във визитката си признава, че е извървяла дълъг път – била е сгодена, стигнала е до сватба, но е хванала годеника си в изневяра в последния момент. Оттогава е сама, но не и сломена. Пловдивчанката е посветена на каузата за спасяване на бездомни животни и управлява фондация с няколко приюта. Силна, независима и с ясно съзнание какво иска – този път Елеонора не търси краткотрайни отношения, а истински партньор и сериозна връзка.

Ще стигне ли отново красавицата до финала? И ако да – ще чуе ли Крие заветното „Да“, или историята ще се повтори с още едно категорично „Край!“ – предстои да разберем.

