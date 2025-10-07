Ергенката Анна-Мария шокира с операция на носа! (Вижте резултата)

Ергенката Анна-Мария мина под ножа! След месеци слухове и шушукания красавицата най-сетне реши да си направи ринопластика – и, по всичко личи, промяната е грандиозна. Макар все още да е бинтована, по снимките, които самата тя сподели в социалните мрежи, ясно си личи, че профилът ѝ е станал съвсем друг, пише Intrigi.bg.

Известната от „Ергенът“ и „Трейтърс: Игра на предатели“ Граченова се е доверила на един от най-търсените естетични хирурзи у нас, който според запознати работи и с популярни певици и инфлуенсърки. Интервенцията е преминала без усложнения, а Анна-Мария се възстановява като истинска принцеса – в луксозна стая, която повече прилича на бутиков хотел, отколкото на болница.

„Чувствам се прекрасно и не съжалявам нито за миг“, споделила брюнетката пред близки. Тя обещава съвсем скоро да покаже резултата от операцията и на последователите си, като намекна, че ще има и видео със самия процес.

Феновете вече нямат търпение да видят как изглежда новото ѝ лице, а коментарите под последните ѝ публикации буквално гърмят от въпроси и комплименти. Едно е сигурно – Анна-Мария влиза в нов сезон на живота си с ново самочувствие, нов нос и още повече блясък.