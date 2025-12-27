Валери Божинов си татуира Алисия (СНИМКИ)

Валери Божинов-младши е силно привързан към майка си Алисия. Дотолкова, че беляза тялото си с нея.

Синът на фолкпевицата и Валери Божинов си татуира родителката. Младият футболист изписа буквата „А“ и сърце под дясното си ухо. Татуировката е направена през късната есен, но Валери я показа едва наскоро. Той сподели серия от снимки, на които ясно се вижда прясната татуировка, както и новата кола, която родителите му са поверили.

Алисия винаги е твърдяла, че е много близка с наследника си, който отгледа сама след раздялата с баща му. Божинов-старши и фолкаджииката се разделиха през 2010 година, след като се оказа, че футболистът върти тайна любов цяла година с плеймейтката Николета Лозанова.

Алисия подкрепя сина си във всяко едно начинание, а той й отвръща с отдаденост и любов. Дотолкова, че се беляза с нея доживот.

Интересно е, че Алисия не ходи на мачовете на Валери-младши. Тя заобикаля стадионите, защото „доброжелателни“ родители на други играчи вербално проявявали нездрави мераци към нея, признава самата тя.

„Знаете какви са футболните фенове, а пък родителите на младите, които все ходят по мачовете, са още по-екзалтирани - казва Алисия. - Веднъж синът ми ми разказа как един от тези родители през целия мач ме споменавал на висок глас, че и баща му. Валери не реагирал, а след края на двубоя онзи го питал защо. А той му отвърнал, че му е под нивото да занимава с такива хора, които не уважават никого и нямат нищо свято“ казва певицата.