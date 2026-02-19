Ето с кого прекарва свободното си време Лена, след като обяви, че се пенсионира от политиката (СНИМКИ) https://hotarena.net/laifstail/eto-s-kogo-prekarva-svobodnoto-si-vreme-lena-sled-kato-obyavi-che-se-pensionira-ot-politikata-snimki HotArena.net

Лена Бориславова кара последните си дни като народен представител. Бившият началник на кабинета на Кирил Петков по време на правителството на "Промяната" няма се кандидатира за депутат на предстоящите избори, като до този неин ход се стигна след рокадите по високите етажи на партията.

Както е известно, Петков се оттегли от активната политика и остави ПП в ръцете на Асен Василев, а той - публична тайна е - не е особено благоразположен към любимката на оттеглилия се след корупционния скандал в Столична община съпредседател.

Откакто юристката Лена Бориславова депутатства, грижите на невръстната й дъщеря пое бившият заместник-председател на Народното събрание и неин житейски спътник - Мирослав Иванов.

В скоро време обаче нищо чудно двамата да разменят ролите си - Бориславова да се посвети предимно на дъщеря си, а баджо Миро да се върне на партийния терен. Или поне да направи опит за това.

Тези дни фоторепортерите на ПИК засякоха бившия депутат на "Промяната" на професионално посещение в офиса на партията, който се намира в една от близките на бул. "Витоша" пресечки. Хора от квартала споделиха, че не са виждали Иванов да идва често в района и допуснаха, че е възможно да преговаря с бившите си съпартийци отново да се кандидатира за депутат или пък да го редят за друга позиция.

Самата Лена пък бе засечена от папараците ни в компанията на своята дъщеря. В началото на седмицата двете дами излязоха по женски на разходка из града. На снимките е видно, че момиченцето, което вече е на две години и половина, е привързано към майка си.