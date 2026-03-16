Азис, роден в сливенския затвор, се казвал СТАНИСЛАВ! Баба му предрича славата

Aзис е новият член на журито в 14-ия сезон на шоуто за имитации „Като две капки вода". Попфолк звездата седна редом до Веселин Маринов, Димитър Ковачев-Фънки и Хилда Казасян, за да оценява представянето на тазгодишните участници в надпреварата. Това му навлече доста солени шеги на Рачков, който без свян се гаври с него. Широко скроеният певец приема шегите с усмивка и печели все повече симпатии дори сред тези, които доскоро го отричаха.

Бабата на Азис предрекла успеха му, още когато бил неизвестен: „Плача, като запее народни песни. Той от мен ги знае, а талантът му от бащиния род идва. Чужденците го признават, а тук не. Но ще дойде ден, той световна звезда ще стане", пророкува бъдещето на Азис любимата му баба Станка, известна ясновидка в Костинброд. Тя се пресели в отвъдното, но остави след себе си 12 внуци, 7 правнуци, праправнучки. Родът продължава да се рои, но никой няма таланта на Васко, както е рожденото му име.

Станка гледала на карти от 13-годишна. При нея да им предскаже бъдещето са ходили милионери и политици. Азис тежко преживява загубата й.

Приживе тя споделя, че като малък често го е пляскала, като не слуша, макар че винаги го е подкрепяла и е вярвала в него.

Първият му официален албум излиза през 1999 г. със заглавие "Болка". Усеща се неговият устрем, силно желание да се заяви, да покаже колко е уникален.

Сега през призмата на времето би могъл да излъже, че му е било адски трудно, да си измисли някаква героична биография на страдалец, който с много труд и спънки е стигнал върха, но не го прави. Всъщност става като с вълшебна пръчица толкова бързо, че и на него самият не му се вярва.

"Много бързо българинът се възмути от мен и след като му бях противен, му станах изключително любопитен, а после и любим. Беше като при революциите. Разделиха се на лагери. Искаш или не, четеш за Азис. Гледаш го по телевизията. Слушаш го, защото звучи отвсякъде - от апартамента на съседа, от колите по улиците. Трябваха ми само две години всички знаеха името ми, без да се карат за мен“, споделя в свое интервю изпълнителят на „Хабиби“.

Не крие, че е роден Сливенския затвор. 7 март 1978 г. Майка ми Гергина попаднала зад решетките заради незаконна търговия. „Тогава съществуваше само Кореком - турци и сърби ни караха през границата забранена стока - дънки, пуловери и ги продавахме. По това време търговията беше забранена и се осъждаха подобни неща. Беше тежък период. Взеха го веднага и го занесоха в детско отделение. Бях на 21 години", разказва майката на певеца. Двамата споделят без притеснение интересни моменти от живота, като не спестяват трудностите, с които са се сблъсквали, пише "Минаха години".

Любопитното е, че в началото Азис не е бил записан с името Васил, както се знае, че е рожденото му име, а Станислав - на едната му баба Станка и на другата му баба Славка.

"Бил съм нежелано дете", признава Кралят на попфолка. Родителите му не знаели дали ще могат да се съберат, защото са от враждуващи фамилии. Едните са кардараши, другите са т.нар. цуцумани и тези етноси не се понасят. Баща му бил женен, а майка му била изключителна красавица, каквато е и досега.

За нея родата имала други планове - как ще я омъжат за най-богатия мъж, как ще живее като принцеса. Любимият й обаче идвал в затвора и, когато се родило бебето, настоял да го кръстят на неговия род. Така го и записали - Васил Троянов Боянов. И това бил ключът за влизане във фамилията. Красотата била страшна пречка за майка му и по-нататък. Навсякъде, където кандидатствала за работа, мъжете я гледали като плячка. Гергина отива да си пусне молба за секретарка, а шефът на Санитарно-курортно дело веднага й предлага да му стане любовница. Където и да отиде, все същото.

„Моята цяла фамилия е изключение. Не сме чак толкова чисти роми. Майка ми 45 процента е гъркиня, 25 процента европейка от Румъния и Италия. Баща ми има турска и египетска кръв", споделя Азис.

Пее от 4-годишен. Всичко тръгва от индийския филм "Слонът, моя приятел". Родителите му гледат телевизия в хола, малкият Васко танцува и пее. На баща му цялата фамилия са музиканти и певци. Майка му все го водела по конкурси и все го отхвърляли. Веднъж прочела във вестника обява, че в Киноцентър Бояна набират деца за филм. "Тя ме хваща за ръчичка и ме води там - мен, малкото циганче. Облича ме в бяло, да изглеждам по-представителен, а аз ставам още по-черен", разказва през смях Азис. Гергина е разочарована и плаче скришом, за да не смачка самочувствието му. Научен е от нея да не се предава пред трудностите и да бъде честен и прям.

Обеца на ухото му е трагикомичната случка, когато откраднал череши от съседа, като счупил от дървото цял клон. Занесъл го вкъщи и за назидание е наказан на колене върху килима с ръце нагоре.

Кралят на фолка има две деца, Рая, родена през 2007 г. и син, роден през 2022 година.

„Майка ми е най-близкият ми приятел. Тя ме научи на най-важното - да прощавам. Никога не трябва да се караш и да затваряш врати пред някого. Утре този човек може да ти потрябва. Винаги се извинявам", заключава Азис.