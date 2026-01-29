Ето защо Ева Кикерезова ОТСВИРИ БНТ след 13 години като синоптичка

След повече от десетилетие в ефира на БНТ Ева Кикерезова сложи точка на една от най-разпознаваемите си роли – тази на телевизионна синоптичка. Новината дойде директно от нея с емоционален пост във Фейсбук, с който тя разби всички слухове и спекулации около бъдещето си в обществената медия.

„Днес беше последният ми работен ден в БНТ. 13 години бях част от тази Институция“, написа Ева и призна, че раздялата не е лесна, защото ще ѝ липсват колегите, атмосферата и целият процес по създаването на телевизия. По думите ѝ още в началото на миналата година, след конкретен ефир и поредица от лични обстоятелства, е излязла в отпуск, от който така и не е усетила вътрешна потребност да се върне.

С това тя категорично отхвърли мълвата, че е била свалена от екран или „порязана“ от ръководството. „Не съм отстранена – аз сама избрах да сляза от екрана… засега“, подчертава Кикерезова и дава да се разбере, че решението е било осъзнато, лично и напълно доброволно.

В последните месеци в медийните среди упорито се говореше, че красивата блондинка ще напусне „Сан Стефано“ 29, а дори се появиха спекулации, че може да се появи в конкурентна телевизия и да заеме мястото на Натали Трифонова по време на майчинството ѝ. Нито една от тези версии обаче не се потвърди.

Истинската причина за раздялата с БНТ се оказва коренно различна от телевизионните слухове, пише Intrigi.bg. Ева Кикерезова поема по изцяло нов професионален път – този на семейната медиация и обученията по комуникация, насочени основно към деца и родители. В края на поста си тя разкри, че това е сферата, която в момента я кара да се чувства пълноценна, смислена и истински щастлива.

Става дума за работа с конфликти в семейството и училищната среда, за развиване на емоционална интелигентност, умения за общуване и справяне с напрежение при децата, както и за консултиране на родители как да изграждат по-здрава и осъзната връзка с тях. Чрез проекта си Mediora – център за разрешаване на конфликти и обучения по комуникация – Кикерезова планира да се посвети именно на тази кауза, далеч от прожекторите, но с усещането, че върши нещо с дълбок смисъл.

Така след 13 години пред камерите, една от най-популярните синоптички у нас сменя ефира с терапевтичната стая и прогнозата за времето – с прогноза за по-добро общуване и по-здрави човешки отношения.