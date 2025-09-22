Фенка в София: Енрике, зарежи Курникова и съм твоя

Фенки припаднаха от любов по най-голямата латино поп звезда Енрике Иглесиас на концерта му в София. 50-годишният секссимвол събра над 30 хиляди души на Националния стадион „Васил Левски" в събота вечер. Това бе петото му посещение у нас. Испанският плейбой изпълни точно 19 песни пред лудо влюбените в него хиляди женски очи.

„Дойдохме специално от от Израел в България, за да видим Енрике. Аз съм най-голямата му фенка. Влюбена съм в него! Толкова е секси, мечтая си един ден мъжът ми да изглежда като него. Енрике, зарежи Анна Курникова и съм твоя!", емоционално обяви пред България Днес" Шийла, която е дошла от територия, на която се води война, за да посети концерта в София. Тя дори е облечена с тениска с лика на Иглесиас.

Фенове от много страни пристигат у нас специално за изумителното събитие. Виолета е украинка, а Надя молдовка. Двете също са влюбени в звездата.

„Дойдохме специално от Истанбул с влак, за да видим Енрике. Също така, за да преживеем едно приключение заедно. Любимите ни песни са Bailamos и Could I have this kiss forever c Уитни Хюстън“, споделя

„Много харесвам Енрике. Кефя му се, откакто танцувах в четвърти клас. Харесвам песните му и това, което прави. Намерихме билетите в последния момент. Млада майка съм, имам бебе на 3 месеца и трябваше да намеря кой да го гледа", споделя 35-годишната Криста.

Самият Енрике Иглесиас проговори от сцената на български език за кеф на родните фенове. Той първо започна на испански: „Извинявам се, че не мога да говоря на български. Красива вечер е тук в София, радвам се, че съм тук“, заяви поп звездата. Иглесиас се пошегува, че на стадиона има 60 процента жени и 40 процента мъже. След това извади уиски и каза: „Всички имате ли си питиета? Някой иска ли питие? Не започвайте да пиете, докато не станете на 85". Думите му на български бяха: „Наздраве! Обичам ви, България!".

Концертът завърши с фойерверки, а Енрике гушна знамето на България. Преди това той посвети своя песен на момиче от публиката: „Следващата песен е за Кристина от България", обяви испанецът.

На концерта присъстваха и куп популярни личности. Сред тях бяха Мисис България Свят 2018 Яна Средкова, участничката от настоящия сезон на „Ергенът“ Дениз Хайрула и много, много други.