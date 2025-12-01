Филип Буков: Да пера пари?! Пълна измислица! (Подробности)

„Пране на пари?! Пълна измислица! Изненадан съм! За мен е парадокс, че има подаден сигнал в ДАНС срещу нашата кампания!" Това заяви пред „България Днес" популярният актьор Филип Буков, който е един от инициаторите за събиране на 200 000 лева гаранцията, която съдът определи за свободата на варненския кмет Благомир Коцев, определена от „сигнал" до службите като вероятност за „пране на пари“.

„В нашата държава всичко е възможно. Помогнал съм от чисто сърце и няма никакви нередности", добави изненадан актьорът.

Вчера стана ясно, че бившата служителка на община Варна Биляна Якова, уволнена от кмета Коцев, е подала сигнал до ДАНС, НАП, антикорупционната комисия, Финансовия надзор и други институции за проверка на дарителската кампания, в която активно участва новият секссимвол на родното кино и сцена, както и депутатът от ПП-ДБ Манол Пейков. Кампанията за часове събра нужните 200 бона за гаранцията на кмета на морската столица, за да бъде заменена мярката му „задържане под стража" на домашен арест. Според Якова обаче събраните средства представлявали "злоупотреба, незаконни са и може да се тълкуват като пране на пари".

,,Нека подават сигнали, да правят проверки... Няма никаква нередности в нашата кампания", категоричен е Буков. „Не зная какво точно пише във въпросния сигнал, за това не мога да дам по-подробен коментар. Но за мен това е парадокс!", отсече младият, но много популярен актьор.

"Ако така ще се разсъждава обаче може да се погледне назад и да се вземе всяка една благотворителна кампания. Ами какво, да проверяват толкова години назад как са изразходвани средствата по всяка една от тях? И какво излиза - хората да спрат да даряват?", пита с негодувание Филип Буков.

"За мен този сигнал е поредната чаша с вода в мелницата на обезверяването на българите", смята звездата от „Татковци".

По думите му, „тази кауза доби повече популярност, но аз всеки месец участвам в различни благотворителни каузи и инициативи, свързани с подпомагане". Буков обаче е успял да направи за себе си извода, че „политиката не прощава“. Дори и на тези, посочва актьорът, които, „като мен нямат политически амбиции".