Филип Плейн ПОДКУПИ свидетел, за да отнеме родителските права на Лучия Бартоли (Снимки)

Румен Димитров
Жесток скандал се вихри около Филип Плейн.

Германският дизайнер, известен с провокативните си колекции, е в тежък спор с бившата си половинка Лучия Бартоли заради родителските права над децата им. Двамата са разделени от март 2024 г., но чак сега се разбира, че синовете им живеят при него, а не при майка си. Тя твърди, че той е подкупил съдии и социални работници, за да му бъдат присъдени родителските права. Той – че тя е нестабилна и децата се страхуват от нея и не по свое желание е получил пълни родителски права. Какво всъщност се случва?

Дизайнерът и настоящата му приятелка Андреа Сасу станаха родители на момче само четири месеца след раздялата на Филип Плейн с първата му жена. Филип и Лучия бяха заедно 5 години, през които периодично се събират и разделят. През май 2022 г. се ражда първият им син – Рокет Хало Оушън. Той е второто дете на Филип, който има 11-годишен син от жена, с която се разделя няколко месеца след раждането на детето. Но с Лучия изглеждат щастливи. Младото семейство демонстрира луксозния си живот, а още на следващата година съобщават, че ще имат още едно дете – Лучия ражда втория им син Руж Скай Галакси през октомври 2023 г. В следващите няколко месеца всичко изглежда нормално – радват се на наследниците си, Лучия е отдадена на тях, Филип не спира да я хвали в социалните мрежи и да благодари, че животът им е перфектен.

Само пет месеца след раждането на Руж обаче изненадващо дизайнерът обявява, че с Лучия се разделят. „Решихме да продължим връзката си като най-добри приятели и като най-добрите родители за нашите деца“, пише Плейн в социалните мрежи.

Скоро става ясно, че проблемът не е несходство в характерите, а друга жена, която дори е бременна. Става въпрос за румънския модел Андреа Сасу, с която Плейн се познава добре отдавна. През 2015 г. тя е пиар на дизайнера и тогава му става и гадже. Филип Плейн и Андреа се сгодяват през 2017 г., като тя дори си татуира името му. Малко след това се разделят. Няколко години по-късно, когато той вече е създал семейство с Лучия, започва отново да се среща с румънската моделка. И в крайна сметка тя забременява, а Лучия разбира.

Първоначално, след като обяви раздялата с Бартоли, Плейн не желаеше да отговаря на въпроси за Сасу. Но през юли 2024 г., девет месеца след раждането на Руж и четири месеца след края с италианката, Плейн обяви, че е станал отново баща – Андреа Сасу му ражда още един син.

Дизайнерът живее с Андреа и детето им, но често публикува снимки с двете си деца от Лучия.

Тя от своя страна също е активна в социалните мрежи, но отказва да споделя подробности около раздялата с дизайнера и ясните индикации, че той ѝ е изневерявал. Публикува често кадри със синовете си, но в последните месеци активността ѝ намалява. Лучия не обелва и дума публично да има някакви проблеми. И така допреди няколко седмици.

Точно на втория рожден ден на Руж от нейни постове и от публикации на Филип Плейн се разбира, че двете момчета са при баща си. Той показва каква пищна украса, торта и подаръци е подготвил за сина си, но до малкото момче на празника не е майка му, а румънката Андреа. Реакциите в социалните мрежи са мълниеносни. Всички започват да питат къде е Лучия и защо тя не е със сина си. Появяват се коментари, че Плейн ѝ е взел децата. Накрая тя разказва в Инстаграм, че те наистина не живеят с нея, и споделя, че след раздялата им Филип я принуждава да се премести с момчетата в Швейцария, впоследствие спира да плаща издръжка и изненадващо започва процес за родителските права. Пред властите изкарва Лучия нестабилна и неспособна да се грижи за децата. Подкупва свидетели, за да потвърждават думите му.

Германският дизайнер получи родителски права, твърди, че Лучия Бартоли е алчна и нестабилна. Твърди, че тя не просто не е добра майка, но и с нея момчетата са в опасност. В крайна сметка успява да ѝ ги вземе. Лучия има право да прекарва само по два часа на седмица със синовете си, а на тези срещи задължително присъства и социален работник.

Веднага след като тя разказва в социалните мрежи какво се случва, Филип пуска емоционален пост как като баща е длъжен да защити и да се грижи за децата си, както и че няма никаква вина за решенията на съда. Засипан е от критики и изключва опцията за коментиране на постовете си. След това не спира да качва снимки и клипове с децата, за да покаже колко са щастливи.

На следващия ден по график Лучия трябва да се види с момчетата. Тя отива на уреченото място, носейки подаръците за рождения ден на сина си. Но социалният работник отказва срещата под претекст, че италианката носи тайно записващо устройство. За да докаже, че не е вярно, Лучия съблича горните си дрехи. Но социалният работник е категоричен. Съсипана, италианката описва случилото се в социалните мрежи. Според нея Филип Плейн използва влиянието си над социалните работници. Смята, че срещата с децата е била осуетена заради решението ѝ да разкрие драмата с родителските права. Темата още повече разпалва социалните мрежи. Майката на Бартоли също „проговаря“ в социалните мрежи. В защита на 31-годишната моделка се включват множество жени – както нейни приятелки, така и напълно непознати. Силна подкрепа Лучия получава и от друга бивша на дизайнера – Морган Осман. Тя разказва, че Филип е нарцисист и егоцентрик, който използва парите и властта си, за да контролира изцяло живота на всяка жена в живота си, на която винаги изневерява.

Филип Плейн има своя версия. Твърди, че се разбирал добре с Лучия до момента, когато тя настояла за пълни родителски права и изявила желание да отведе децата в Англия. „Предложих ѝ 30 000 евро на месец издръжка. Дори след като загуби попечителството, продължих да я подкрепям финансово. Все още живее изцяло за моя сметка. Тя искаше съдебен процес само за да отведе децата в Англия и да получи повече пари и контрол. Това не беше заради децата – а заради нейната алчност и желание за финансова изгода.“ Плейн качва клипове как децата плачат истерично, когато са с нея. Твърди, че се страхуват от майка си. Намеква дори за насилие от нейна страна.

Социалните мрежи продължават да преливат от коментари и призиви за подкрепа на Лучия. Каква е истината, кой е крив и кой прав, не е ясно. Но е безспорно, че скандалът рефлектира върху двете малки момчета.

