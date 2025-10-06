Филоложка успокоява волейболиста Дамян Колев

Красива филоложка успокоява либерото на националния отбор по волейбол Дамян Колев.

Той обиколи световните медии, след като се разплака на мрежата след загубата на финала на световното срещу Италия. Тогава неговият съперник Симоне Андзани избърса сълзите му и го мотивира със силни думи. На другия край на света пред телевизора една красива жена също преживява емоционално изключително силния момент. Това е Ивета Тодорова, която от години е голямата опора за Колев.

Няколко дни след финала красавицата чакаше волейболиста на летището при завръщането на отбора от Филипините. Ивета е с 5 години по-голяма от 23-годишния Колев, който играе за отбора на „Левски". Хубавицата е от Пазарджик, докато той е от Добрич. Ивета е не само красива, но и умна. Тя учи английска филология и перфектно владее езика на Шекспир, Гаджето на национала демонстрира висок стандарт на живот.

Ивета позира с баровски мерцедес, с който шпори по българските пътища. Хубавицата често гледа мачовете на Дамян и първа го награди с целувка, след като "Левски" спечели всички купи през миналия сезон. Сега волейболната половинка не крие гордостта си от огромния успех на световното първенство. ,,До теб разбрах, че истинските шампиони не се измерват само в медали и победи, а в силата над духа“, мазва Ивета.

„Ти носиш на гърдите си сребро, но за мен винаги ще бъдеш злато, защото в теб виждам светлина, вдъхновение и любов, които нямат цена. Гордея се не просто с това, че си вицешампион на света, а че съм до теб в най-силните ти мигове и в най-тихите ти битки. Ти си олицетворение на сила, упоритост и непримиримост! Гордея се безкрайно с теб и съм щастлива, че вървим заедно по този път. Най-хубавото тепърва предстои!", категорична е Ивета.