Никола Цолов: Забравям за любовта и Крисия в ден на състезание

Приятелката ми със сигурност ме подкрепя във Формула 2, споделя пилотът

"Чувам се с Крисия преди състезание, но в деня на надпреварата дори не си пишем, за да мога да се концентрирам". Това разкри българският талант във Формула 2 Никола Цолов за връзката си с певицата Крисия по време на състезателните уикенди. Пилотът направи откровението по време на пресконференция, проведена в столичен мол.

"Може би чак в края на деня разговаряме, защото съм изключително зает и не мога да си видя телефона преди това", сподели Цолов ексклузивно пред екипа на "България Днес".

Въпреки натоварената си програма младият състезател подчерта, че подкрепата от страна на Крисия е важна за него и му дава допълнителна мотивация.

"Тя със сигурност ме подкрепя в тези две състезания от Формула 2 и всичко върви по план засега", допълни Българският лъв.

Младият талантлив пилот и певицата Крисия Тодорова прекараха миналия уикенд заедно в Абу Даби, където състезателят участваше в последните тестове и стартове от шампионата във Формула 2. Най-новата светска двойка се радваше на арабското слънце.

Отношенията на Никола и Крисия привлякоха вниманието на публиката още в края на октомври, когато се снимаха заедно във Валенсия - града, в който Цолов живее и тренира в академията на Фернандо Алонсо. Малко по-късно двамата публично потвърдиха връзката си с още кадри в социалните мрежи по повод Хелоуин. Никола тогава се облече като Батман, а половинката му като Жената котка.

Никола Цолов ще изкара празниците със семейството си, а още на 3 януари започва подготовка, която ще протече и извън Европа. Той сподели пред журналисти, че е готов по всяко време за тестовете за Формула 1.

"С нетърпение очаквам момента, в който ще ми звъннат от "Ред Бул", дори и в 7 часа сутринта да ми кажат, че трябва да карам", сподели още талантът Цолов.