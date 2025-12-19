Фолк интрига! Тафкова за щерката на Глория: Симона да ме следва за още модни идеи

Поредната интрига се завъртя в поп фолк бранша заради кражба, но не музикална, а визуална, разкри сайтът Intrigi.bg. Поводът е сценичен тоалет, който Симона Загорова реши да „заеме“ от своята нова колежка Венцислава Тафкова.

Носителката на короната „Мис България 2020“, която преди година се преквалифицира като фолк певица, бе облякла атрактивното боди за клипа към дебютната си песен „Совалката“. Явно визията на Тафкова е направила силно впечатление на щерката на Глория, която се изтъпанчи за фотосесия с абсолютно същия тоалет – едно към едно.

Модната кражба не остана незабелязана от фенове, които тагнаха двете красавици в мемета в TikTok. Миската дори бе директно попитана от свои последователи в Инстаграм относно копираната визия. „Всеки е свободен да се облича както си иска. Явно Симона има вкус. Следвате за още модни идеи“, със самочувствие и доза хумор отговори Мис България.

Безспорно дублирането на визии е редовна практика в поп фолк средите. Родните изпълнителки или пазаруват от едни и същи конфекции или ползват един и същ дизайнер. Не една и две фолк певици изпадаха в комични ситуации да се появяват на светско парти с еднакви тоалети. Може би е най-добре да се върнат към първоначалната тенденция да копират световни звезди като Бионсе и Джей Ло, за да не се получават подобни конфузи…