Ирена Милянкова отказа на "Под прикритие"!

Дълго чаканият 6-и сезон на "Под прикритие" ще мине без сиянието на актрисата Ирена Милянкова.

Персонажът й Съни, който озаряваше ефира с красота, интелект и скромност, няма да бъде разгърнат в предисторията на сагата, оставайки забулен в мистерия.

Дали Милянкова ще участва в новото "Под прикритие" се спекулира от доста време - особено след изтеклите кадри от новия сезон, който ще се излъчи догодина. На тях любимото момиче на Джаро отсъства - шокиращо за многобройните фенове.

Хубавицата в емблематичния образ на Съни

"България Днес" с присъщото си набито око попадна на смелото откровение на хубавицата, изиграла култовия образ.

"Често ме питат защо не снимам и как така съм учителка на деца с увреждания. Много е просто - намерих смисъла си там. В малчуганите със специални потребности и в техните семейства. Дори и с малък принос, за мен това е достатъчно. И да - няма да участвам в 6-и сезон на "Под прикритие". Отказах", призна в чистосърдечен пост в инстаграм многодетната майка.

Ирена взе диплома за учител на деца със специални потребности през 2024 г.

От известно време насам Милянкова е дълбоко отдадена на каузата да помага. През 2024 г. Ирена, която от тийнейджърка е по модните подиуми, взе дълго мечтана диплома за учител на хлапета със специални потребности. Новият път осмисли напълно битието на красавицата и тя реши да съкрати досегашните си ангажименти. Така се посвети на нуждаещите се.

"Това, върху което работя, се казва "Терапевтична детска къща". Проект за сензорни зали за деца с различни нарушения - място, в което чрез светлина, звук, цвят и допир те опознават света по безопасен начин и развиват мислене, внимание, памет и концентрация. Това не е проект на актрисата Ирена Милянкова. Това е проект на учителката Ирена Милянкова - специален педагог", похвали се още пред последователите си 39-годишната баба.

Кадри от проекта в помощ на малчугани със СОП на манекенката

Актрисата прави чудеса в името на нуждаещите се

С упоритост, хъс и душа - дълбока като океан, артистката дава пример за това, как известността дълбае пътища към доброто.