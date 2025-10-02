Гаф в Нова телевизия! Ники Дойнов май издаде финалист в „Игри на волята“ https://hotarena.net/laifstail/gaf-v-nova-televiziya-niki-doynov-may-izdade-finalist-v-igri-na-volyata HotArena.net

Цяла България е в потрес от изнесената информация на топжурналиста на Нова тв Ники Дойнов за победителя и финалистите в предаването „Игри на волята“.

Водещият на новините на телевизията направи разговор с участници от играта в студиото при посрещането на националния ни отбор по волейбол и в представянето се изпусна за финалиста и победителите.

Ники Дойнов представи Ваня, Рълев и Симона Ръждавичка като финалист, победител и участник в шоуто. Дали е имало гаф или не, се спореше във всички форуми и групи на „Игри на волята“ в нета.

„Точно така каза Ники Дойнов, представи Ръждавичка като финалист и победител, а тя каза, че не може да говори повече по въпроса“, твърди Мая Стамова.

„Не беше така, водещият представи Ваня, Рълев и Ръждавичка така-финалист (Ваня), победител от минал сезон (Рълев) и участник в „Игри на волята“ (Ръждавичка). И аз в първия момент разбрах така, че тя е финалист, но си върнах частта с представянето и се разбра как точно е казано“, пише друг фен.

От Нова телевизия все още няма официален коментар по случая, а водещият Ники Дойнов не бе открит за коментар.