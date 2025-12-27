Гущеров СЪСИПАН: Децата ми растат в лоша атмосфера, срещите ни са ограничени! Изпращам изключително тежка година https://hotarena.net/laifstail/gushterov-sasipan-decata-mi-rastat-v-losha-atmosfera-sreshtite-ni-sa-ogranicheni HotArena.net

"Изпращам изключително тежка година."

Такава трудна равносметка си прави бизнесменът Христиан Гущеров. На прага на най-светлите християнски дни той говори откровено за изпитанията, които белязват неговата 2025 г.

Светлана и Гущеров се разделиха в началото на 2025-а Снимка: "България Днес"

"Изключително трудно ми беше, на първо място, защото не можех да виждам децата си. Впоследствие ни се случи и лична трагедия - почина баба, която за мен бе като втора майка. Изключителна жена", сподели с голяма тъга за читателите ни синът на Добромир Гущеров.

Когато близък човек отлети, сякаш си тръгва и частица от нас самите в безкрая на времето. Издигаме се нагоре в синхрон с душата му, но пак сме тук - макар наполовина. И липсата не се запълва, тя пари и боли като нелекувана, незараснала рана.

"Баба много бързо се влоши и просто в рамките на няколко месеца ни напусна. Най-тъжното е, че се случи изключително бързо, още не мога да го асимилирам. Надявам се да е на най-светлото място. Беше много добър човек, завинаги остава в сърцето ми", промълви с носталгия за жената, която го е отгледала, Христиан. Думите му са тихи, едва доловими, но със сигурност чути от небесния му ангел.

Но трагедията не е единственото изпитание, разтърсило многодетния родител. От май 2025 г. той е разделен с най-ценното - своите дечица. Бившата му жена, плеймейтката Светлана Василева, ограничава срещите им до минимум, оставяйки таткото разбит на парчета.

"Бракоразводното дело продължава. То се движи от моите адвокати, както ви споделих. На този етап няма никакво развитие, но няма да спра да се боря", зарече се упоритият българин, който е готов на всичко, за да спечели родителските права.

Неотдавна самият той призна пред "България Днес" за лошата атмосфера, в която растат четирите му наследници. По негови думи майка им не полага нужните грижи за тях - ситуация, която дълбоко разстройва загрижения баща.

Годината се търколи неусетно и ето - вече сме на прага на най-светлите дни. Мигове, блестящи от споделеност, в които най-важното е да сме заедно. Хиляди семейства се събират около трапезата, отвсякъде ухае на любов, на радост, на канела. Родителите гушкат в обятия малчуганите си, целуват ги нежно, а навън е снежнобяло и вали.

Но в разрез с цялата приповдигната атмосфера един баща не знае дали ще е до своите мъници за празниците.

Христиан дълбоко уважава традициите. За него на първо място е семейният уют - сгушената къща с пламнала камина и няколкото малки гласчета, внасящи радост и глъч. Въпреки че не знае каква ще е празничната му нощ, той вече е подготвил специални дарове за любимите си.

"Много държа на подаръците. Взел съм на хлапетата изненади, свързани с любимите им анимационни филмчета", разкри ни с по-ведър тон милионерският наследник.

Наред с неразбориите на съдбата 2025-а изпраща и нещо положително в живота на Гущеров. Тя го среща с любовта в лицето на чаровната русокоска Галена. Дамата стопля сърцето на Христиан и по всичко личи, че се разбират чудесно. Почти всекидневно двамата качват мили сторита един за друг в инстаграм, последното от които направо ни разтопи:

"Има един мъж, когото обичам до полуда. Заради него никой друг няма шанс", пише за любимия си Галена и не пропуска да го тагне.

След голямото медийно внимание върху личния му живот и скандалния развод с Василева на този етап бизнесменът не разкрива подробности за новата си връзка. С типичното си любопитство обаче решихме да го попитаме дали ще прекарат празниците заедно.

"Най-вероятно да", каза ни потайно светският любимец, който не обмисля да прави шумни купони.

За финал желаем на Гущеров само едно - правдата да възтържествува. И дано Добрият старец изпълни най-голямото му желание - една коледна нощ с любимите дечица.