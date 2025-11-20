Последни
Георги от "Биг брадър" бесен: Учител преби дъщеря ми

Румен Димитров
Георги от "Биг брадър" бесен: Учител преби дъщеря ми

Румен Димитров

Румен Димитров
"Учител от гимназия "Алеко Константинов" в Луковит преби дъщеря ми!" Това съобщи с треперещ от гняв и задавян от сълзи глас в драматичен клип Георги Марков, колоритният участник с ланците в предишното издание на "Биг брадър". Попфолк изпълнителят е потресен, а почти припадналото от побоя и шока момиче в един момент се налага да бъде изнесено на носилка от екип на Спешна помощ от коридора на гимназията.

Риалити героят е успял да документира във видео цялата суматоха след грозния инцидент в училището, както и реакциите на съучениците на дъщеря му. Те потвърждават, че един от учителите им - Хари, е вкарал в помещение без камери тийнейджърката Велика и й нанесъл удари.

Обезумелият баща тича с викове из коридорите на школото, за да търси директорката, но се оказва, че тя не е в сградата. Георги нахлува и в стаята, където е седнал соченият за извършител на побоя даскал.

"Как не те срам, бе! Как може! Ти си пастор! Защо си посегнал на детето ми! Пребил си го! За това ли ти плащат, бе!", нахвърля се срещу него бащата на битото девойче. Учителят, сочен от Марков за лидер на евангелистката общност в Луковит, се опитва да запази самообладание и да каже нещо в своя защита, но никой не иска да го изслуша, а и аргументите му звучат като неубедително оправдание.

В коридора на школото обаче сцената е доста по-бурна, придружена с писъци на деца, които крещят едно през друго, че Хари наистина е нашамарил Велика. Даскалът яростно отрича, твърдейки, че е станал бой между самите ученици и щерката на "медийната звезда" го е отнесла в мелето, като дори посочва с пръст Георги с думите, че не е само лъжец, но и... сатана!

Въпреки силните емоции попфолк певецът успява да каже, макар и на пресекулки, че дъщеря му страда от епилепсия и това посегателство е можело да бъде фатално за нея.
"Детето ми има епилепсия! Виждате ли това пръстче? С него му извадих езика! Беше си го глътнало!", ридае във видеото Марков.

Самото момиче няма сили да се държи на краката си и се е свлякло на земята от ударите и стреса. То едва си поема дъх, лицето му е бяло като тебешир и по него се стича пот. Около девойчето се суетят баща му и съучениците му, пръскат го с вода, дават му да пие, но битата ученичка изглежда така, като че ли всеки миг ще колабира. И когато Велика отново е пред припадък, отнякъде най-после се появява медицинската сестра на гимназията и екип на Спешна помощ, който изнася на носилка тийнейджърката.

Видеото за екшъна в гимназия "Алеко Константинов" за отрицателно време стана вирусно, а последователи на риалити героя с ланците заклеймиха даскала.

"Хари, ти не ставаш за пастор!", изцепиха се в мрежата потребители от  евангелската общност в Луковит.

