Глад и мор в „Игри на волята“! Биткаджии припадат по арените

Глад тормози участниците в "Игри на волята" заради студа през април тази година.

До безпрецедентната ситуация се стига, след като през пролетта минусовите температури попариха зловещо овощните Дръвчета у нас и продукцията беше унищожена почти на 100%. Няколко месеца по-късно това удря тежко по участниците в риалити предаването, които няма какво да ядат. През всичките сезони племената, които са изпратени без храна на безлюден плаж, дивата река или блатото, разчитаха на брането на джанки, с които да се изхранват. Макар този тип храна да не e питателна, участниците слагаха по нещо в празните си стомаси. В новия, седми сезон на „Игри на волята" няма джанки точно заради студа през април, пише "България Днес".

„Нещо страшно е, на дърво има по 2-3 джанки, които не стигат за никого. Няма какво да се яде", реват в национален ефир биткаджии, които искат да спечелят голямата награда от 100 хиляди лева. За сериозния проблем призна и новият водещ - рапърът Павел, който замени на позицията Димо Алексиев, тъй като актьорът е съден за шофиране в нетрезво състояние.

„Джанки няма, защото всички знаем какво се случи през пролетта. Това не е проблем само тук, но и в цяла България", изпусна се в ефир Павел, който е бивша дуетна половинка на Венци Венц.

Заради пораженията от овощките участниците гладуват повече от минали сезони на „Игри на волята" и вече на няколко пъти на битка по време буквално се сринаха. Мъже и жени спираха по средата на изпитания и признаваха, че нямат сили и молеха поне за вода. Наложи се и влизането на медицински екипи на арените, където да свестяват да участници, на които им е причерняло от глад.

Сред зрителите от годините битуват съмнения, че участниците в "Игрите" наистина гладуват седмици. Има версии, че на участниците се дава храна, макар и в минимални количества, тъй като изглежда невъзможно да изкарат толкова дълго време без храна, камо ли да участват в тежки битки с плуване, тичане и минаване на сложни препятствия.

Единственото сигурно е, че тази година джанки няма и племената не могат да разчитат на дивата природа за допълнително хапване.