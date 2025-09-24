Гласът на „Биг брадър“ не харесва новия „Биг брадър“

„Биг брадър“ вече не е същият. По време на нашите сезони, когато озвучавах формата, беше по-различно. Споделям го като зрител сега и човек, ангажиран с продукцията преди години.“

Това коментира пред „България Днес“ актьорът Илия Георгиев. Дългогодишният радиоводещ, артист и глас зад кадър на някои от най-рейтинговите телевизионни риалити формати – „ВИП брадър“, „Биг брадър“, „Денсинг старс“ и „Стани богат“, живее втори живот след тежък инцидент на 20 септември 2024-та.

Докато е на участие в родното Велико Търново, Илия усеща проблем в сърцето и остри болки в гърдите. Оказва се дисекация на аортата. Това е спешно състояние, чиято навременна диагноза е от изключителна важност за живота на пациента. Не навреме установена, тя за кратко време води до фатален изход.

Именно затова Илия Георгиев е откаран в най-близката до Велико Търново болница, където може да бъде извършена спешна животоспасяваща операция на сърцето, и тя е в Плевен.

Медиците не са сигурни дали Илия ще издържи времето да бъде откаран в болница в София и затова не рискуват.

„Спасиха живота ми след 9-часова спешна операция. Бях на косъм от смъртта, а лекарите ми споделиха, че съм имал голям късмет, че съм оцелял и са ме спасили“, разкрива Илия.

Година по-късно Илия се чувства здрав, уверен в силите си и благодарен. Постепенно се завръща на сцената, приемайки ангажименти вече и извън звукозаписното студио. Споделя, че следи не само „Биг брадър“, но и останалите формати.

"Различни са екипите и продуцентите, работниците по шоуто. По мое време и сега някак нещата изглеждаха другояче. Сегашният кастинг не е по моя вкус. Разбира се, битуват различни възгледи за това какви хора да влязат и да се показват. Зрителят пред екрана най-разумно и аргументирано може да си отговори на всички въпроси", споделя Георгиев. Според него в момента в множество други риалити формати са заимствани не малко „Биг брадър“-ски похвати, вместо всяка продукция да се отличава със свое уникално съдържание. Тръпката от работата в телевизионните проекти все още е жива в актьора, който поддържа контакт с много колеги, работили с него през годините.

Актьорът следи с интерес случващото се в гилдията, като постепенно започва да приема част от множеството предложения за водещ на частни, сватбени и корпоративни събития. В последните месеци актьорът все по-често излиза зад граница, снимайки реклами за чуждестранни проекти, последната от които – за застрахователна компания във Великобритания.

„Преживях истински катарзис през тази една година, която мина като миг. Ако преди бях добър, сега съм двойно по-добър. Ако бях емоционален, станах двойно по-емоционален. Заобичах два пъти повече хората и живота. Бог ме обича, станах още по-вярващ и отпреди. Той е действал чрез лекарите, за да бъда отново жив и здрав след всичко онова, което ми се случи“, споделя Илия, който влиза в ролята на министър на културата във филма „Аферата Инкасо“.