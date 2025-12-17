Риалити търси актьора за „Стоичков – Филмът“! Вижте кой ще избира

Новото риалити „Вече играеш… Стоичков“ стартира на 11 януари по NOVA и ще покаже как се избира актьорът, който ще влезе в кожата на Христо Стоичков в предстоящия биографичен филм за футболната легенда.

Форматът ще се излъчва всяка неделя от 20:00 ч., а зрителите ще станат свидетели на тежки изпитания, актьорски сблъсъци и сериозна конкуренция между кандидатите. Интересът към кастинга е бил огромен – над 250 души са се записали, но само малцина са стигнали до следващия етап.

Водещ на шоуто е Александър Сано, който ще бъде плътно до участниците по пътя им към най-желаната роля. Победителят ще се появи в „Стоичков – Филмът“, чиято премиера е планирана за 2027 г.

Кой ще реши съдбата на претендентите? Специалното жури включва Аня Пенчева, режисьора Мартин Макариев и журналиста и биограф на Камата – Владимир Памуков. В отделни епизоди към тях ще се присъединяват и популярни личности, близки до Стоичков.

Проектът е замислен като национален, но с международна амбиция – филмът ще разкаже пътя на Христо Стоичков от детството му до спечелването на „Златната топка“. Снимките започват през есента на следващата година.