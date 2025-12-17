Сексбомбата Стефани Разсолков отива при канибалите

"Заминаваме с приятеля ми Веско при последните канибали на Земята." С това разкритие втрещи феновете си тези дни Стефани Разсолков. Първата българка, регистрирала се в платформата Онлифенс, обаче уточни, че "имали застраховки". Дали те ще успеят да ги защитят от людоедите, питат се почитателите на участничката в "Сървайвър", но сами си отговарят с "по-скоро - не".

Горещата мацка и гаджето й са научили от нашумял ютубър, пътешестващ основно по най-опасните места в света, къде живеят последните хора на света, които се хранят със себеподобни. "Срещат се само в Сенегал и Уганда", посочва сексбомбата.

"Не се страхувам. За мен това ще бъде опит, единствен в живота ми", убедена е Стефани, без да забелязва страшничката ирония в думите си.

Двете африкански страни са само част от околосветското пътешествие, което риалити героинята и нейният любим подготвят вече 4 месеца. Ако се отърват невредими от канибалите, ги очакват още 47 страни.

"Доста нерви ни коства тази подготовка. Искаме да стигнем и до Кения, Папуа и Нова Гвинея", наточила се е Разсолков.

Тя споделя, че е назубрила и най-важните неща, които всеки, ако му е мил животът, е задължително да е знае за сомалийските людоеди.

"При това племе може да се стигне само с лодка. Цял ден се пътува. Те са много интересни, защото буквално изскачат с храсти на главата. Носят и нещо като поли от храсти. И с лъкове застават срещу теб. И трябва да им носиш ориз и тютюн", описва канибалите Стефани.

Онлифенс омайницата е научила и нещо много важно. Че дали ще те пуснат по живо, по здраво, или ще те метнат в казана, зависи от количествата ориз и тютюн.

"Според това какво количество си им занесъл, те решават дали да те приемат, или да те застрелят с лъковете си. Затова ще се заредим с доста тютюн и доста ориз. И няма страшно!", стиска си палци младата авантюристка.