Дони свалил 45 кг с диета на белтъци (Вече е страшен)

В нашата Коледа няма нищо будистко, разказва Нети Добрева

"Съпругът ми е в отлично здраве!". Така отговори на въпроса на "България днес" нежната половинка на музиканта Дони - актрисата Нети Добрева, дали не се притеснява, че мъжът й напоследък драстично е отслабнал.

"За разлика от мен, която от няколко години се храня по "Зоната", Дони също спазва диета, но тя по-скоро е на принципа на разделното хранене", вещо обяснява красавицата и уточнява: "Дони успя да свали 45 килограма като мина на диета на белтъци, и въпреки, че не яде риба и месо, успя да постигне такъв забележителен резултат", хвали го Нети Добрева. По нейни думи изпълнителят на хитовата песен "Ближи си сладоледа", когато хапва въглехидрати през деня, не ги смесва с протеин.

Семейството е запалено по будизма още преди да се съберат като двойка. През 2010 г. двамата получават т.нар. просвещение да влязат в будизма. "Ние практикуваме будимъм, но не го афишираме, защото това си е наш личен път. В нашата Коледа обаче няма нищо будистко, защото ние и двамата още по комунизма сме били кръстени в християнство от нашите майки, но поотделно. И Коледата ни е същата като във всеки християнски дом", разказва актрисата. По нейни думи будизмът е миротворна философия, в нея няма идея за Бог и за отделяне между човека и божественото. "Будизвът е философия, която ти помага да си по-смирен, щастлив и в хармония. И всички будисти, които познаваме, с желание и удоволствие влизат в църкви и палят свещи", разказва Нети.

Самата тя признава, че много пъти е чела библията, защото покойната й майка била силно религиозна християнка. "Познавам много добре хриситянството и с майка ми сме имали множество разговори на тази тема. За мен християнството е велико и мъдро учение, особено полезни са знанията, които човек може да получи от Новия завет, но това кой какъв прочит извлича, зависи от човеците", споделя актрисата, която умело съчетава мъдростта духовното учение будизъм и християнството, което е религиозно учение.

"С дъщеря ни много често водим разговори за духовната посока в развитието на човека, защото това е причината да дойдем на тази земя - да минем на по-горно стъпало в нашето личностно духовно развитие. С нея говорим за християнство, будизъм, мюсюлманство и по никакъв начин не я притискаме да взима категорични решения за себе си към какво ще се причисли", откровена е Нети Добрева. По нейни думи по важно е всяко семейство по Коледа да седне край трапезата, но не за да яде и пие, а за да поговори за смисъла на това, че се е родил спасител за човеците."Важно е мислите и действията е да са праведни и добри, важно е да помогаш на себе си и на другите", убедена е красавицата. Права е!