Гочето Василев глези семейството в Кипър! Треньорът се „мъчи“ с гурме и луди нощи

На гурме вечери и забавления със семейството си посвети седмиците около рождения си ден легендарният ни футболен треньор Георги Василев. Генерала прекарва ваканционния месец в къщата си в Кипър и за негово удоволствие за пръв път е далеч от футбола, признава самият той.

Водилият шампионски отбори на "Етър", "Левски" и ЦСКА наставник се похвали с екстравагантно фламбирано меню от морски дарове, свежи салати и други деликатеси.

Освен това, макар и вече навършил 79 години, Василев не се спира и в среднощните забавления със съпругата си Олга и двете им дъщери, които води на лунапарк, пише "България Днес".

„Не гледам тук мачове, не съм наясно и какво става в българското първенство“ - казва Василев. „Отгоре-отгоре научавам само резултатите, дори тези на участниците ни в евротурнирите. Радвам се, че има три български отбора, които имат шанс за груповите фази, дано успеят. Като се върна в България, ще видя какво става, как са нещата в „Етър“, ако мога нещо да помогна.“

От години вече Георги Василев води на летни почивки дъщерите си София и Гергана, включително бяха и на средиземноморски круиз, на испански и гръцки острови и други релаксиращи локации. "Освен че ми е много приятно с дъщерите, тези ваканции са им награда, задето се учат добре. Също и стимул да продължават така, за да има всяко лято подобни преживявания. Казал съм им, че ако си развалят успеха в училище, вместо на почивка ще залягат над учебниците. Засега това върши работа“, откровен и весел е Гочето.

Само преди месеци той направи родолюбив подарък на щерките. София, която завърши 10-и клас, успешно издържа и матурите, което стана повод наставникът да заведе момичетата си на връх Шипка.