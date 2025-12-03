Големият победител в „Игри на волята“ Мирослав стана баща

Мирослав Великов е големият победител в седмия сезон на „Игри на волята“. 36-годишният бизнесмен грабна чека със стоте хиляди лева в оспорвана битка, която зрителите ще видят на 5 декември по Нова телевизия. Макар някои от финалистите да го смятаха за недостоен за наградата и да го наричаха пренебрежително „женчо“, стратегията на Великов се оказа успешна и му донесе победата.

Докато се бореше във всяка битка в „Игри на волята“, Мирослав имаше и своите притеснения, свързани с личния му живот, тъй като по време на състезанията очакваше бебе. В един от последните епизоди на риалитито бизнесменът разкри, че съпругата му Десимира е бременна в осмия месец и всеки ден мисли за нея. Заради щастливото събитие Мирослав дори смятал да се откаже от участие в екстремното риалити, но жена му го разубедила и настоявала да се включи, защото това се случва веднъж в живота.

Той я послушал и сега няма как да съжалява, защото освен че грабна наградата, след като излезе от „Игри на волята“, стана и баща на дъщеря, пише "Филтър".

Пътят на Мирослав в риалитито въобще не беше лек. Той започна като изгнаник на блатото, но успя да се присъедини бързо към племената. Реши хитро да играе в коалиция с жените и така си осигури по-безпроблемно придвижване към финала. Накрая се съюзи с Дино и успяваше да контролира събитията.

Макар Мирослав да е големият победител, зрителите имаха друг фаворит и това е Калин, наречен от продукцията Великолепни. Според част от аудиторията именно той трябваше да спечели чека със 100 000 лева.