Уволниха по телефона звезда от „Игрите“! Михаела: НЯМА да мълча

Eдна от най-добре подготвените участнички в „Игри на волята" е уволнена по телефона след 9 години като инструктор в столичен спортен център.

Михаела Тодорова е в залата още от самото й откриване и след хиляди проведени часове, пълни зали, тренировки и множество човешки истории е уведомена „по жицата“, че от този момент вече не е част от екипа.

„Причината? „Създавам напрежение." A как се създава напрежение? Като задаваш въпроси. Като търсиш обяснение, когато възнаграждението ти години наред постепенно намалява. Като искаш разговор, прозрачност и уважение към труда, който влагаш всеки ден. Като се опитваш да намериш решение, в което и двете страни да продължат напред без загуби. Да, бях неудобна. Защото мълчанието никога не е било моят избор", разкри риалити героинята за първи път.

В началото на годината хонорарът на Михаела отново е намален, пише "България Днес".

„И въпреки всичко аз избрах да остана. Не защото беше лесно. Не защото беше справедливо. А защото вярвах, че хората ми са по-важни от парите. Няма да крия - разочарована съм. Защото девет години отдаденост заслужават среща очи в очи, а не 5-минутен разговор", категорична е Михаела.

След като започва да се разчува за случая, споделя Тодорова, тя e извикана на разговор, в който получила извинение за уволнението по телефона, което било отчетено като грешка.

Последвал тежък разговор, в който, по думите на Тодорова, била посъветвана да изтрие информацията за случая в социалните мрежи, но Михаела не се поддала. В крайна сметка тя решила да подпише документа за освобождаване от 1 март.

„Защото понякога разбираш, че срещу теб стоят хора, които не се интересуват какво е справедливо и какво причиняват на човека отсреща. Но има нещо, за което не могат да ми поставят ултиматум. Моята позиция. Моето право да говоря. И моето право да кажа на глас как се случват нещата. Не съм подмолна. Не се поддавам на натиск и не мълча. А аз не искам следващият треньор, следващият човек, следващият колега да мине през същото", посочва Михаела.