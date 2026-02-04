Голямата игра започна: Мис България засечена при хитмейкъра в поп фолка

Нещо голямо се готви в кухнята на поп фолк бранша, забеляза зоркото око на Intrigi.bg. Една от най-красивите носителки на короната „Мис България“ – пловдивската гърла Венцислава Тафкова, бе засечена в луксозното музикално студио на популярния композитор Деян Асенов. Хитмейкърът, станал известен с участието си в „България търси талант“ и създаването на не един и два блокбъстъра в поп фолка, явно подготвя новото парче на Венцислава.

Припомняме, че Мис България 2020 дебютира като певица преди повече от година с първия си хит „Совалката“, който буквално я изстреля в челните места на най-гледаните чалга видеа в YouTube. Още тогава Тафкова обяви, че това ще е едва началото на ударната й кариера и даде заявка за много бъдещи хитове и изненади.

С тагването си в едно от най-реномираните музикални студиа у нас Венцислава определено иска да покаже, че вече е дала старт на следващия клубен разбивач. Това обяснява и дългата пауза повече от година, която по всичко личи е била необходима за изграждане на по-ясна музикална посока.

Само ще вметнем за тези, които не са запознати, че Деян Асенов, е композирал някои от най-големите хитове на Азис, Меди, Галин, Анелия и много други. Именно това прави колаборацията му с Венцислава Тафкова ясен знак, че проектът е замислен не като еднократен експеримент, а като сериозна заявка за присъствие на върха.

Едно е сигурно – името й вече не е просто „Мис България“, а артист, който все по-осезаемо заявява място в попфолк елита.

А какво точно готви и дали с него предстои да „сготви“ конкуренцията, предстои да разберем…