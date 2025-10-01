Голямата изненада в новия сезон на "Под прикритие" ще е Вергов

Във Франкфурт и Малта предстои да бъдат заснети сцени от шестия сезон на сериала „Под прикритие“.

Това обяви пред „България Днес“ продуцентът Димитър Митовски, който е толкова зает със снимките, че няма възможност да се занимава с нищо друго. „Имам време, но зависи за какво става въпрос. Аз съм ситуация на „Под прикритие“ и така съм се прикрил, че ако ме питате за нещо извън снимките, нямам време. Иначе снимките вървят, действаме по план и очакванията ми са до края на годината да сме готови!“

Това каза продуцентът Димитър Митовски, който е създател на всички сезони на едноименната криминална поредица. „Няма как да ви отговоря на въпроса до коя от 12-те серии сме стигнали, защото те не се снимат серия по серия, но доста вече от общия материал е готов, но все още е в суров вариант“, ентусиазирано обяснява продуцентът Митовски, а после уточнява: „Снимачният процес, който е планиран да се снима с граница с международни локации - Франкфурт и Малта, все още не е започнат, не сме стигнали дотам“. Продуцентът обаче със задоволство признава че кадрите от Българското Черноморие, където екипът е бил през лятото в няколко наши курорта, вече са готови.

Шестият сезон на един от най-емблематичните родни сериали щ е се завърне отново в ефира на БНТ след близо десетилетие пауза. БНТ е сключила и сделка с НВО и новият сезон ще бъде излъчван и в стримийнг платформата НВО Мах.

Сред големите изненади в шестия сезон на криминалния сериал, който определено постави нови стандарти във филмовото производство у нас, е участието на звездата Юлиан Вергов, който за пръв път влиза в поредицата. -Вергов ще има водеща роля, защото неговият персонаж ще е ключов за развитието на сюжета“, загадъчно издава още Митовски и допълва: „Също така актьорът Павел Иванов ще се присъедини към екипа, като ще замени Ивайло Захариев в ролята на Мартин Христов“.

Сюжетната линия в шестия сезон се развива преди и след събитията в оригиналната поредица. „Затова зрителите ще видят старите герои, които вече са мъртъвци. Ще разкажем за техните животи, преди да станат мафиоти, и ще проследим пътя им до престъпния свят. Надяваме се да създадем за пореден път увлекателна и динамична история, която създава напрежение на екрана, но и приковава към сериала с интерес“, разказва още Митовски, който обясни, че следващата година ще е и премиерата.