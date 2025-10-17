Последни
Гривни и амулет носят късмет на Никола Цолов

Младата звезда на българския моторен спорт Никола Цолов, който от 2026 г. ще се състезава във Формула 2, не разчита само на бързия си рефлекс и хладнокръвието на пистата. Пилотът, известен като "Българския лъв", се доверява и на малки амулети и символи, които според него носят фокус, сила и късмет.

Все по-често фенове забелязват гривните на Никола, които той не сваля нито на пистата, нито извън нея. Подобно на Григор Димитров и Иван Иванов младият пилот вярва, че талисманите могат да насочват енергията и да носят вътрешно спокойствие. Гришо от години носи изискани гривни с четирилистни детелини - символи на късмет и закрила, които често се появяват на китката му дори по време на мач. Самият той е признавал, че има "емоционална връзка" с бижутата, защото му напомнят за баланс и концентрация. Иван Иванов, изгряващата ни звезда в тениса, също се появи с минималистична гривна амулет по време на мачовете за Купа "Дейвис" - знак за увереност и защита, който според близки до него му носи късмет преди важни точки.

При Никола Цолов обаче символите не се изчерпват с гривните. На тялото си пилотът има татуирани лък и стрела - послание, което говори силно и ясно: решителност, концентрация и целеустременост. За него Цолов е силата, която насочва, а стрелата - волята да уцелиш целта. "Българският лъв" е роден на 21 декември, под знака на Стрелеца - зодията, свързана именно с тази символика. На пистата това личи - Цолов атакува всяка обиколка като изстрел, насочен точно към подиума.

Наскоро Никола добави и нова татуировка - две лястовички, които според моряшката традиция символизират завръщане у дома, лоялност и вяра в късмета. В миналото моряците вярвали, че ако видят лястовица, значи брегът е близо, а ако загинат - птицата ще отнесе душата им в рая. За младия пилот тези птици са послание за вярност към пътя си и напомняне, че каквото и да се случи, винаги има посока за връщане.

На шията му пък блести ланец със звездички, които не са просто украшение, а символи на надежда и правилната посока - своеобразен компас в света на високите скорости. Сред звездите се откроява петлъчевата, обърната нагоре - един от най-древните знаци на любовта и духовната закрила, свързван с богинята Венера и дори с Дева Мария в християнската символика.

Комбинацията от тези елементи - гривни, татуировки и звездни амулети - изгражда личния ритуал на Цолов, който се превръща в негова запазена марка. Така, както Григор и Иван пренасят амулетите си на корта, Никола ги вкарва на пистата - не за показност, а като лична броня и напомняне за фокуса, който го е довел дотук.

