ГРОЗНО! Торино и Пашата се изложиха с пиар трик

Грозен пиар се оказа караницата между латинодуото Торино и Пашата. В края на миналата седмица двамата дадоха да се разбере, че се разделят.

Оказва се, че изпълнителите никога не са били в лоши отношения, а цялата им "кавга" е добре режисирана постановка. Целта - бум на гледания на новата им песен.

Фалшивият раздор на групата цяла седмица е тема номер 1 в медийните среди. "Сагата" започна с няколко загадъчни поста на Торино. В тях той упрекна фалшивото приятелство, вероятно визирайки дуетната си половинка. Пашата също не му остана длъжен, публикувайки част от свое гостуване в подкаст. В откъса водещата Ивка Бейбе, му задава въпроса: „Защо се разделихте с Торино?". При което той отговаря: "Всяко нещо има своето начало и своя край".

Двамата певци бяха единодушни - истината ще се разбере в неделя. И феновете я научиха, но не по начина, по който бяха очаквали, пише "България Днес".

Точно в 18:00 ч. в почивния ден вместо разкритие групата качи най-новата си песен „Циганска сватба" в дует с Гъмзата и Камелия и напълно резонира със създалата се ситуация. В клипа участва и Ивка Бейбе, която също бе замесена в манипулацията.

„Животът винаги е циганска сватба. Аз желая поне две. А Пашата и Торино правят винаги толкова яки парчета, че да ги пускаш и на сватба, и на развод. Извинявам се, че ви направихме мамба, но съм сигурна, че песента ще ви допадне", оправда се Бейбе, която играе булка във видеото.

Но Ивка не е единствената дама в бяло около русенците. Оказва се, че в същия ден Торино наистина се е оженил за своята годеница Сара. От нея певецът има едногодишна дъщеричка, носеща красивото име Алиса. Двойката узаконява любовта си на пищна церемония. На нея е поканен и най-близкият човек до семейството.

„Майтапът настрана, ама брат ми наистина се ожени за тази красива жена", похвали се Пашата. Дано поне това да е вярно, че вече им нямаме за нищо вяра.