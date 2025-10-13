Хакери РАЗБИХА профила на Мими Иванова! Оказали се аферисти от Африка

„Разбиха профила ми!" С това разкритие Мими Иванова паникьоса наскоро феновете си. Не по-малко паникьосана от тях е била и самата естрадна ветеранка, научи „България Днес".

Като всяка неприятност и тази се стоварила върху нея като гръм от ясно небе, разказа за вестника певицата.

„Изведнъж се оказа, че не мога да вляза в профила си в нито една социална мрежа. Опитвах се, но нищо не се получаваше“, оплака се житейската и сценична половинка на композитора Развигор Попов. И чак когато потърсила помощ от специалисти, които й помагат при проблеми с интернет, се установило, че профилът й е станал жертва на хакерска атака.

„Разбра се, че са някакви аферисти от Южна Африка", поясни за „България Днес" изпълнителката на „Майчице свята".

Тя не скрива, че „една седмица е била в шок“. „Не знаех какво да предприема. Нямах връзка с колеги, с продуценти, с близки, с почитателите ми...", вайка се Мими.

По думите й злосторниците не са й искали нищо - нито пари, нито нематериални услуги. „Да се надяваме, че няма да го направят изобщо", коментира още за вестника певицата.

Тя твърди, че досега не е получила и сигнали, че мошениците, разбили профила й, са предлагали приятелства на потребители в мрежата или са правили опити да ги склоняват да извършват някакви неправомерни деяния от нейно име.

"Научих също, че това се е случвало не само на мен, но и на други колеги", напомни естрадната ветеранка. Иванова добави, че след като първоначалният шок преминал, тя побързала да създаде нов профил в социалните мрежи.

"Не тръгнах да действам сама, а се обърнах към хората, които ми помагат, когато имам проблеми компютъра, с интернет... И те ми направиха нов профил. Но за огромно съжаление много публикации, снимки и други материали изчезнаха и не могат да бъдат възстановени", каза Мими Иванова. Изпълнителката на "Вълкът и седемте козлета" разкри, че въпреки компетентната помощ все още не може да влиза и в новия си профил в инстаграм.

„България Днес" установи, че за съжаление това е истина. Профилът на половинката на маестро Развигор Попов е все още недостъпен не само в инстаграм, но и във фейсбук и в тик-ток, а предишният е заличен.

Феновете на двойката могат да черпят информация за любимците си от официалната им страница във фейсбук. На нея нито Мими, нито Развигор бият тревога за хакнатия профил на певицата.