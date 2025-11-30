Хами от сериала „Клетката” се ожени за втори път преди да чукне 42 (СНИМКИ)

Димитър Живков, който играе Никола Харалампиев-Хами във втори сезон на сериала „Клетката”, празнува 42-рия си рожден ден на 19 ноември, дни след като втората му съпруга – HR специалиста Еми Градинарска, отбеляза своя празник. Двамата си казаха „Да” през юли на скромна церемония, на която присъстваха само най-близките, както и децата им. Еми има дъщеря от предишна връзка, а Димитър е татко на син от бившата си жена - актрисата Дина Мановска. Някои зрители, които са го гледали в сериалите „Аз и моите жени” по БНТ и в „Ол инклузив” по Нова тв, може и да не вярват, както Живков се е убеждавал, но той няма общо с героите, които играе.

С първата си жена Дина Мановска

„По време на локдауна много хора, като ги затвориха с партньорите им, видяха, че не могат да издържат, други се преоткриха. Аз за съжаление съм от първите”, споделял е Димитър причината за развода си. Покрай разлъката с Дина, с която са заедно още от студентските си години в НАТФИЗ, актьорът разбрал, че темата за откровението му е много важна. Това да знае кой е и какво иска той е определял като водеща линия в личния си път, която се отразява и на професионалните му решения.

С Еми Градинарска

По време на ковид кризата Димитър Живков, както всички артисти, срещнал сериозни финансови затруднения, тъй като не можел да се изявява на театрална сцена. Актьорът стигнал дотам, че се поколебал дали да не се откаже от професията си. Въпреки че до преди пандемията Живков жънеше успехи с моноспектакъла си „Живак”, по който по-късно написа и роман, носител е на награда „Аскеер” за изгряваща звезда, и вече беше популярен. Освен това, още през 2021 г. Димитър Живков, познат и от филма „Дъвка за балончета”, блесна като Боян в сериала „Ол инклузив” и като Филип в поредицата „Аз и моите жени” по БНТ. Макар че все пак е имал някакви ангажименти, Димитър се убедил, че в условия, като тези в пандемията, няма как да оцелее, работейки като актьор. Затова, когато по-късно се появило примамливо предложение да се преквалифицира, сериозно се замислил. Перспективите били добри, но в крайна сметка врачанинът преценил, че трудно ще издържи, без да играе на сцена или пред камера. Той се убедил, че е взел правилното решение, когато се завърнал към работата си. Вече над 10 години Димитър Живков играе моноспектакъла си „Живак”, като отдавна е направил 250 представления. Интересът не стихва, а актьорът съумява да съчетава театралните си изяви с тези във филми и сериали. Тъкмо покрай тях той се сдоби с доста фенки, но много от тях се затрудняват в разграничаването на актьора Димитър Живков от екранните му превъплъщения.

Докато се излъчвал сериалът „Аз и моите жени” по БНТ, на Живков неведнъж му се налагало да обяснява, че не е като героя си, който се разкъсва между две жени и не може да избере. Веднъж, като си взимал храна от едно магазинче, актьорът даже се притеснил, че продавачката може да се е изплюла вътре. Толкова омерзително го гледала, като го разпознала от „Аз и моите жени“. Покрай „Ол иклузив“ пък Живака, както вече го наричат, търпял укорителни речи. Димитър не се сърдел. Даже напротив – приемал случките като комплимент за добре свършената си работа.

В професията си, както и в живота, той държи на отговорността и дисциплината, които попил от баща си, който бил пожарникар. Той възпитавал у Димитър и брат му отношение към реда, учел ги да спазват правилата и да уважават силите на реда. Таткото редовно ходил на лов, като бъдещият актьор и брат му често виждали оръжията му. Това явно е повлияло на Димитър, защото в един период мечтаел да стане полицай. Тъй като обаче винаги е бил артистичен, талантът сменил желанието си, след като попаднал в Детски театър „Пионер“ в родния си град Враца. Димитър Живков завършил техническа гимназия и бил приет Право в Югозападния университет „Неофит Рилски“ в Благоевград, но искал да е в София. Затова, когато бил приет и Психология в Софийския университет, врачанинът дори за миг не се колебал. Знаейки мечтата му, родителите му го насърчили да кандидатства и в НАТФИЗ. Приели го от раз.

Димитър Живков завършва Актьорско майсторство за драматичен театър в класа на проф. Атанас Атанасов през 2007 г. След като се дипломира, актьорът играе в театрите в Сливен, Стара Загора и в Сатиричния театър в София. През 2017 г. Димитър Живков става асистент на проф. д-р Любомир Гърбев в дисциплина Сценична реч.

Бил пухкав тийнейджър

Димитър Живков бил пухкав като тийнейджър и залагал най-вече на чувството си за хумор, за да приковава вниманието и да впечатлява връстниците си. Имал си репертоар. Врачанинът научил наизуст вицовете от две касетки на Димитър Туджаров – Шкумбата.

Едно лято младият Димитър Живков отишъл на лагер край морето и с вицовете на Шкумбата събирал по близо 50 човека публика. Радвал се на успеха си, но в един момент осъзнал, че никой не знаел името му. Всички му казвали Шкумбата. Затова бъдещият актьор решил, че трябва да намери свой начин да държи интереса на публиката.