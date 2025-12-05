Хирург спаси гласа на Деян Неделчев-Икебаната

Хирург е спасил гласа на Деян Неделчев-Икебаната. Това обяви самият певец по време на концерт по случай 30-годишнината на единствената у нас група за жестомимично пеене и танци "Жестим". Формацията с несменяем ръководител музикалния педагог Мария Атанасова отпразнува юбилея си в София с грандиозен спектакъл. На него се чуха повече и по-мощни аплодисменти дори от концертите за чуващи хора, а на сцената излязоха най-големите звезди на българската естрада и поп, убеди се "България Днес".

Специален гост на празника бе вицепрезидентът на България Илиана Йотова, отдавнашен приятел на състава и радетел за каузите на глухите хора у нас. "Жестим" е талант, енергия, красота, култура, смелост и сила на човешкия дух. С жестовете на ръцете, с пространството, което създава човешкото тяло, артистите от "Жестим" успяват да пресъздадат музика и танц, да разкрият душите си и да докоснат нашите души", подчерта в приветственото си слово Йотова. И определи юбилейния концерт на уникалната група като "празник на изкуството и на присъщите само на хората качества да строят мостове помежду си".

Със синхронно "пеене" на хитове на най-известните родни изпълнители и композитори стартира спектакълът, а актьорите от "Жестим" демонстрираха чудеса от пластичност и безпогрешен вътрешен усет за музиката, като изтанцуваха и "изиграха" нейните послания. Повечето от тези обичани от поколения българи песни бяха за ръцете и как те изразяват богатството на човешките емоции. Именно човешките ръце бяха главният герой в хитовете на Стефан Димитров, предоставени безвъзмездно за изпълнение на юбилейния спектакъл от именития композитор, на Марги Хранова, Нели Рангелова, Петя Буюклиева, на двете балади, които изпълни с недокоснат от годините глас естрадната ветеранка Росица Ганева...

Певицата, която не се появява често на концерти на живо, разчувства публиката и с признанието си, че отдавна си партнира с ръководителката на "Жестим" Мария Атанасова, а първата й среща с нея и групата й е била в предаването "Вход свободен", водено от "незабравимия Тодор Колев", припомни Ганева.

Конферансието на концерта "Жестим" и приятели" - популярният актьор Ивайло Захариев, не можеше да скрие вълнението си. А то е било породено не само от емоционалните реакции на публиката и съпричастността към каузите на тежко чуващите хора в България, но и от разбирането на техния жестомимичен език. Звездата от "Под прикритие" разкри от сцената, че е научил този език в НАТФИЗ, а сценичният му дебют е бил именно с група "Жестим".

"Научих се да изкажа с жестове първо името си", спомни си първите си стъпки в жестомимичния език Захариев и демонстрира на зрителите знака с пръстите на едната ръка за "i love you", който виждаме да правят на свои концерти световни музикални знаменитости.

Негов дългогодишен сценичен партньор пък е мимът Борис Спасов, който изуми публиката със своите изпълнения, вдъхновени от мим №1 на всички времена Марсел Марсо.

"Заедно с Борис учихме в НАТФИЗ. Там учеха и глухи мои връстници, които по нищо не се различаваха от нас", довери още Ивайло Захариев.

За зрелищността на спектакъла допринесоха и съвместните танци на момичетата от балет "Веда джуниър" с актьорите от "Жестим" на култови парчета на Етиен Леви и групата "Трик". Не се мина и без хитови парчета на рок динозаврите "Спринт", представени от барабаниста си Пейо Пеев. За финал на концерта пък прозвуча една от визитните картички на Богдана Карадочева от времето на промените - "Дано, дано", а цялата зала припяваше на яркия музикален призив за солидарност между хората като най-важния път към победата на доброто.

Разтърсваща миниизповед направи след края на бурно аплодираното си изпълнение Деян Неделчев-Икебаната. Поп звездата от 80-те и 90-те обаче безпогрешно бе избрал аудиторията, за да поднесе публично признанието, че без малко е щял да остане без глас.

"Откриха ми възли на гласните струни, но един хирург ме спаси!", обяви Неделчев и почти изтегли на сцената д-р Дончо Дончев - човека, на когото певецът дължи продължението на музикалната си кариера.