И Миро гастролирал в дома на развратния д-р Хасърджиев! Евродепутат, прокурор и кмет участвали в гей оргии

Действащ евродепутат, кмет на морска община и доскорошен прокурор от Софийска градска прокуратура са участвали в разгулни гей оргии с дрога и алкохол, организирани в дома на арестувания по обвинения в изнасилване и принудително дрогиране на 20-годишно момче председател на Националната пациентска организация д-р Станимир Хасърджиев, твърдят източници на „Уикенд”.

След задържането на д-р Хасърджиев, чието НПО е усвоило милиони левове от държавата за здравни разяснителни кампании, конгреси и форуми, че даже участва в обсъждания на законодателни промени съвместно с Министерството на здравеопазването и Българския лекарски съюз, наяве излязоха шокиращи подробности за личния му живот.

Оказа се, че д-р Хасърджиев е превърнал просторния си мезонет в софийския квартал „Дианабад“ в неформален гей клуб на разврата, където буквално всяка нощ са се организирали шумни хомосексуални оргии, обилно поливани с алкохол и наркотици.

Съседи на Хасърджиев признаха пред „Уикенд“, че

безспирните гей маратони в жилището

му са стартирали още преди 4-5 години и оттогава не са секвали, макар многократно да е била викана полиция.

„Виждал съм в блока да влизат популярни лица – евродепутат, кмет на морска община, вече бивш прокурор, шоузвезди и певци, даже и травестити. Всички те отиваха в апартамента на д-р Хасърджиев. Многократно сме подавали сигнали за нарушаване на обществения ред, но едва сега се стигна до ареста на Хасърджиев – от МВР дълго време си затваряха очите и не нахлуваха в жилището му, може би заради някои от ВИП участниците в гей оргиите“, споделя съсед на арестувания медик. Той разказа, че миналата година живущите в блока решили да монтират камера за видеонаблюдение пред входа, за да бъдат притеснени

влиятелните участници в гей оргиите

и за да бъдат осуетени несекващите хомосексуални сбирки, но още на следващия ден камерата била счупена от младеж, който често гастролирал в жилището на д-р Хасърджиев. Той дори налитал на бой и твърдят, че нямат право да го снимат.

Съседи на арестуваният вече бивш шеф на Националната пациентска организация разказаха, че миналата пролет от МВР все пак извършили арест в дома на д-р Хасърджиев – ченгетата задържали мъж, издирван по обвинения в педофилия, който се укривал в апартамента на медика в „Дианабад“. Докторът също бил задържан за разпит, но освободен няколко часа по-късно, а ченгетата така и не извършили обиск в имота му, в който се е укривал педофила.

Преди време имало и друг случай със задържан участник в гей оргиите в дома на д-р Хасърджиев,

ченгетата арестували чисто гол травестит,

който безпаметно надрусан сновял по етажите на жилищната кооперация така, както майка го е родила. И тогава обаче скандалният случай бил покрит в СДВР и не станал медийно достояние.

„В тази кооперация купоните започнаха преди няколко години. Жилището е известно в София на гей общността, често се правят шумни купони до сутринта”, разказват източниците на „Уикенд”.

Познати на д-р Станимир Хасърджиев твърдят, че той се пристрастил към дрогата по време на ковид пандемията и оттогава рязко е пропаднал под давлението на наркотиците, давайки воля на най-развинтените си фантазии. Председателят на Националната пациентска организация се дрогирал постоянно с всякакви наркотици и превърнал апартамента си в арена на безспирни гей купони. Хасърджиев бил пристрастен основно към метаамфетамини и кристали, които пушел със специална стъклена лула. В последно време обаче повечето стари гей другари на д-р Хасърджиев спрели да посещават мезонета му, притеснени от количествата дрога, които се приемат там.

„Допреди няколко години певецът Миро често гостуваше в апартамента на д-р Хасърджиев, но спря да идва заради наркотиците и честите скандали с гневни съседи“, разкриват запознати.

Освен четиримата задържани и жертвата, по делото са разпитани още двайсетина свидетели. Това вероятно обяснява защо мина близо месец от вечерта на прословутото парти в дома на Хасърджиев, завършило с арести, до насрочването на делото.