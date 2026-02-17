Икебаната отсече: Нямам гадже и не искам да имам! Неделчев споделя, че си е самодостатъчен и вече не търси любов https://hotarena.net/laifstail/ikebanata-otseche-nyamam-gadzhe-i-ne-iskam-da-imam HotArena.net

Неделчев споделя, че си е самодостатъчен и вече не търси любов

"Нямам човек до себе си и не искам да имам! Предпочитам да съм сам."

Това категорично отсича без заобиколки Икебаната. Деян Неделчев, както е истинското име на един от най-колоритните артисти у нас, признава, че върви сам през живота от много дълго време. Това се случва след тежки разочарования, които го белязват дълбоко.

"Разочаровал съм се от връзки. Не казвам не на любовта, но от доста години съм сам. Не съм отчаян. Не мисля за тези неща. Смятам, че с годините човек се променя. Чувствам се самодостатъчен. Насочил съм си енергията към изкуството. Музиката се оказа най-голямата ми любов, която не ми е изневерила", признава изпълнителят на "Съчки събирам", с което загатва, че разочарованията му в личен план са обвързани с нарушено доверие и неверни партньори.

От известно време Икебаната се интересува от езотерична литература. Деян споделя, че много чете за преражданията и категорично вярва в кармата. Според него всеки изкупува нещо от минал живот в настоящето, включително и той самият.

"Преди се самосъжалявах, вече не! С годините човек става по-мъдър", допълва певецът.

Въпреки трудностите в професионален план, за които също признава, Деян не спира да прави музика. Записва нови песни и се надява, че те ще стигнат до хората, които го харесват.

"Амбициозен съм, непрекъснато имам нови идеи и искам да правя нещо, но всичко е свързано с пари. Когато ходя по участия, гледам да си заделя малко настрани и да ги инвестирам в нов продукт. Не се оплаквам, но не е това, което трябва да е", споделя откровено Неделчев.