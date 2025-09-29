Има ли Шермин от „Ергенът“ OnlyFens профил? (Скандални СНИМКИ)

„Една от най-интелигентните дами“ в „Ергенът – Любов в Рая“, жената с 5-те езика, най-класната и най-красивата… Ана Шермин лъсна в OnlyFens. Това твърдят фенове на платформата, които ни изпратиха и фото доказателства, гръмна сайтът Intrigi.bg.

Miss Anie е кодовото име на Шермин в сайта за разкрепостени мацки, а от непристойната снимка, с която разполагаме, ясно се вижда татусът на изкусителката от „израелската школа“. Между силиконовите си импланти Ана Шермин има изрисуван знака на Козирог – татус, който тя често обича да показва в „Ергенът – Любов в Рая“ с оскъдните си тоалети.

Същият виждаме и върху секси тялото на Miss Anie от OnlyFens, въпреки че на фотоса е с руса перука.

В романтичното предаване Шермин има претенциите да е най-интелигентната и класна дама, жена, която може да има всеки мъж и избраникът й Красимир трябва да й целува краката, затова че му е обърнала внимание. Тя не спира да изтъква факта, че знае 5 езика и че е живяла 10 години в Израел, където мъжете до нея са били от милионер нагоре.

В момент на слабост и няколко чаши вино обаче Шермин се изтърва, че всъщност положението й не е никак цветущо. Принудила се е да се върне в България, а няколко години по-късно са я последвали овдовялата й майка и брат й, който е получил повиквателна за казармата в Израел. Сега те разчитат на нея да ги издържа, а тя, както знаем, е безработна, но пък с амбициите да си опече работата, прелъстявайки богат мъж.

Докато това обаче се случи, явно Ана Шермин трябва да си докарва някой лев с голи снимки в OnlyFens…