Изтекоха снимки от дома на Хасърджиев! Вижте специалните тайни стаи

Д-р Станимир Хасърджиев – име, познато в медицинските среди с респект, а в последните дни – с потрес. Гей скандалът около него набра скорост, но общественото възмущение не спира дотук, пише Intrigi.bg. След като бе арестуван, в публичното пространство изплува и нещо далеч по-пикантно – начинът, по който живее човекът, обвинен в „порочен лукс“.

Според наши източници, жилището му в сърцето на София по нищо не отстъпва на холивудска сцена. Мезонетът се простира на три нива и завършва с тераса, превърната в частен рай – с бар, градина и джакузи с позлатени детайли. Там, казват запознати, често са се провеждали „елитни партита“ с ограничен достъп и още по-ограничена дискретност.

Интериорът е повече от впечатляващ – мраморни подове, копринени тапети, италиански мебели, подбрани по индивидуален проект, и осветление, достойно за луксозен клуб. От агенцията за недвижими имоти, продала имота, издават, че само довършителните работи са надхвърлили милион лева.

Но най-голям интерес будят т.нар. „специални помещения“ – стаи с плътна звукоизолация и подсилени врати. Именно там, според слуховете, са се провеждали събития, които трудно биха намерили място в лекарската биография на д-р Хасърджиев.

Дали става дума за умишлено оркестриран компромат или за скандал, който тепърва ще се разраства – предстои да видим. Едно е сигурно – зад фасадата на професионализъм и авторитет се крие история, която надминава и най-смелите светски сценарии.

Междувременно, напомняме, че Хасърджиев беше арестуван заедно с още двама мъже – актьора от театър „София“ Росен Белов и гръцкия модел Симеон Дряновски, бивш легионер от Френския чуждестранен легион. Тримата са обвинени в престъпление, свързано с принуда. До задържането им се стига след сигнал на 20-годишен мъж, който твърди, че е бил поканен в дома на доктора в квартал „Дианабад“, където ужаса започнал.

По думите на майката на пострадалия, синът ѝ бил вързан за стол и насилствено накаран да употреби смес от наркотици, включително и нашумялата дрога „розов кокаин“. При обиск в жилището полицията открила забранени вещества и пистолет, за който се смята, че е използван за заплахи.

Момчето успяло да се спаси по чудо – скочило през нощта от петия на четвъртия етаж и се укривало с часове, докато не се свързало с близките си. Те го открили в неадекватно състояние и под въздействие на наркотици, което сложило началото на един от най-шокиращите скандали в последните години.