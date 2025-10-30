Известните за сагата със сметките за парно: "Топлофикация" ни граби, формулата е ИЗМАМА!

Антон Радичев: За съд са, трябва справедливо изчисление

Павел Поппандов: Намразих тази държава, на маймуни ни направиха!

Латинка Петрова: Няколко пъти ходих да ми обяснят откъде е тази висока сметка и нищо не коригираха

Формулата, по която се изчислява дяловото разпределение в сметките за парно, не е прозрачна и не дава възможност за точно отчитане на индивидуалното потребление. С това се съгласиха и част от популярните личности у нас, които "България Днес" разпита по повод констатацията на Съда на Европейския съюз. Той взе ключовото решение, с което трябва да се съобразят всички институции в България и да отменят настоящия вид на формулата, като тя бъде променена.

"Тези хора в "Топлофикация" са за съд. Трябва да има справедливо изчисление. Преди време и аз имах проблеми с "Топлофикация", съдихме се и нещата приключиха, като спечелих делото. Но това трябва веднъж завинаги да приключи. Има много неща, които не са ясни как се случват с надписването", каза актьорът от Народния театър Антон Радичев, когото вестникът ни намери още в болницата. "Изписват ме, а от време на време идвам отново да ми пускат изследвания, иначе съм добре, възстановявам се", сподели легендата на театъра.

Оперната прима Александрина Милчева не използва парно

Неговата колежка - неуморната Латинка Петрова, също не се дава на неправилното отчитане на топлото вкъщи. "Да ви кажа, няколко пъти ходих в "Топлофикация" и все им задавах въпроса защо трябва да плащам толкова много, когато почти не използвам парно. Каква е тази игрица, не мога да си обясня! Сега пак ще ходя и пак ще питам докъде стигат нещата. Защото "Топлофикация" само ни граби и не се знае какво се случва със сметките ни", категорична е звездата от рекламите. В момента Лоти се чувства в кондиция, още играе и пуска кръвни изследвания на три месеца.

И Мария Янакиева не вярва в дружеството

"Не ме свърта, но и не само това. Трябва да си помагам и аз, идва еврото, това ме радва, но пък трябва и да работя", казва популярната ни комичка, която се радва, че най-сетне Съдът на ЕС ще се заеме и с нашия случай.

Лоти сама се оправя с проблемите

Според евросъда няма проблем всеки абонат в блока да плаща за отдадената от тръбите и инсталациите топлина според обема на апартамента си, но при условие че "правилата и параметрите, въз основа на които се изчисляват разходите, които са му начислени за индивидуалното му потребление на топлинна енергия и за топлата вода, гарантират прозрачността и точността на отчитането на индивидуалното потребление".

Обратно на твърденията на Латинка е колегата й Павел Поппандов. "Аз не бих си търсил правата в съда. Защото в нашата държава нищо не е наред. И ще е само загуба на време и нерви. Ето ви един пример - пращат ми бележка в продължение на месеци от районния съд за това, че като съм продал едно малко място, имало дължима сума за вода. А тя е платена преди повече от половин година. Но между двете институции - съд и "ВиК", явно няма връзка, прекъсната е. Обаче ако сумата беше огромна, веднага щяха да се съберат и да ме търсят под дърво и камък. И сега пак продължават да ми пращат бележката! Затова съм я намразил тази държава - хаос, безобразие и на никой не му пука. Е, няма да отида аз до съда да се разправям, че съм платил сумата, няма. Тяхна работа е да видят, че съм го сторил", казва актьорът.

Други две знакови имена - 90-годишната оперна прима Александрина Милчева и говорителката от БНТ по времето на соца - Мария Янакиева, не са издържали и се са отказали от парното.

"Нямаме парно от 8 години, използваме климатици. Преди с радиаторите плащахме по повече от 800 лева всеки месец и въобще нямаше качество, студено си беше, затова се решихме на тази крачка и сега сме добре", сподели ни мецосопраното.

"Слаба богу, и аз вече нямам нищо общо с "Топлофикация" и не смятам да се занимавам с тях", казва и Мария Янакиева.

Топзвездата на родната естрада Васил Найденов, който също имаше да получава изравнителни сметки от парното си преди време, вече не желае да се занимава с темата. "Имаме много работа, идва декември и ни е важно да си работим", сподели импресариото му Ивайло Манолов.

Съдебната сага около легитимността на формулата за дялово разпределение продължава от години. ВАС я е отменял няколко пъти, но след това отново е приемана същата формула. При последната "промяна" през май ВАС спря действието й, докато не се произнесе по законността, за да защити обществения интерес. От Министерството на енергетиката обещаха да предложат нова формула преди началото на отоплителния сезон, но такава още липсва.

Правилата за "сградна инсталация" не за първи път минават през проверката на съда в Люксембург. През 2019 г. по запитвания от районните съдилища в София и Асеновград СЕС прие, че е допустима правна уредба, която предвижда собствениците на апартамент в сграда - етажна собственост с централно отопление, да участват в разходите за топлинна енергия за общите части, въпреки че индивидуално не са поръчвали доставката на отопление и не го използват в своя апартамент. За първи път обаче съдът в Люксембург сега се спира на формулата за дялово разпределение, тъй като старата такава съдържа редица двусмислия, което би могло да постави под въпрос прозрачността на разпределението на разходите за потребление на топлинна енергия или топла вода. Затова и фактурирането е погрешно, защото не почива на точна информация.