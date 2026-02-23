Какво се случва: Тафкова подпали студио! (ВИДЕО)

Последни
Ало, 112! Пожар! Фото студио гори, а Мис България Венцислава Тафкова спокойно се е излегнала пред пламтящия огън в предизвикателна поза, готова самата тя да разпалва мъжките сърца.

Тези кадри се появиха в социалните мрежи, но вместо да предизвикат паника, възбудиха любопитството на фенове. Май нещо горещо се готви в кухнята за музикални проекти на Венцислава, пише Intrigi.bg. От няколко месеца насам тя намеква за предстоящо ново парче, което е за забулено в тайни, но пък със заявка за доста изненади.

Изгряващата фолк певица обича провокациите и го доказа още с дебютния си хит „Совалката“, а съдейки по новите парещите кадри, този път някой ще изгори.

Дали Тафкова подготвя поп фолк клип към новата си песен, или вдига градусите в кариерата си на модел: едно е сигурно – нещо горещо се задава в родния шоубизнес.

